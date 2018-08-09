Витамин D: победа над хронической усталостью и простудой

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-08T11:38:16+03:00

Летом мы чувствуем себя бодрее и здоровее, испытываем эмоциональный подъем и даже реже болеем

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Причина заключается не только в надвигающемся отпуске – все дело в том, что под действием солнечных лучей в нашем организме начинает интенсивнее синтезироваться витамин D, являющийся одним из ключевых элементов нашего здоровья и хорошего самочувствия.

Но почему-то порой даже хорошая погода не настраивает на оптимистический лад, и общий упадок сил ощущается даже после выходных. Вам знакомо такое состояние, когда ни на что нет сил и даже несколько чашек кофе не помогает стать бодрее и добрее? Постоянно хочется в отпуск, тяжело вставать по утрам, а выходные хочется провести, зарывшись с головой в одеяло?

К сожалению, именно так проявляется синдром хронической усталости, ставший распространенной проблемой современного человека. И именно дефицит витамина D провоцирует это состояние организма. Давайте разберемся, почему так происходит и можно ли это исправить.

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Для многих из нас витамин D ассоциируется только с периодом детства: молодых родителей учат в детских поликлиниках, что малышам этот элемент особо необходим для профилактики всем известного «рахита». Однако, мало кто задумывается, что в более взрослые годы его тоже может не хватать.

Научные исследования доказывают, что люди страдают дефицитом витамина D гораздо чаще, чем догадываются об этом. Так, например, не менее 80% россиян страдает дефицитом витамина D из-за того, что наша страна располагается выше 35 параллели. По этой причине падение солнечных лучей происходит под очень острым углом и, таким образом, низкая инсоляция становится причиной плохого синтеза витамина D в коже.

Это не только мешает полноценному усвоению кальция и негативно сказывается на состоянии костной ткани, красоте и здоровье зубов, но также повышает риск развития простудных заболеваний, приводит к слабости мышц, снижает работоспособность, внимание, ухудшает память, провоцирует проблемы репродуктивной системы как у мужчин, так и у женщин. Кроме того, последние исследования подтвердили наличие связи дефицита витамина D и возникновения сахарного диабета 1 и 2 типов, сердечно-сосудистых заболеваний и даже некоторых видов рака.

Хочется обратить отдельное внимание прекрасных дам, которые заботятся не только о вопросах здоровья и борьбы с хронической усталостью, - но и сохранения своего привлекательного внешнего вида. Витамин D имеет мощные антиоксидантные свойства, поддерживающие молодость и упругость кожи, он улучшает состояние волос и ногтей. Кроме того, витамин D является активным участником метаболических процессов организма – регулирует углеводный обмен, поддерживает оптимальную скорость обмена веществ – что, в конечном итоге, помогает в похудении.

Для того, чтобы предупредить возможные проблемы, врачи призывают не игнорировать самые первые симптомы дефицита витамина D - повышенную утомляемость, упадок жизненных сил, частые простуды, снижение работоспособности, памяти, внимания, либидо, а также постоянное ощущение нехватки отпуска.

Особое внимание стоит обратить людям из группы риска:

• Если вы много работаете в закрытом помещении и не бываете на солнце по 1.5-2 часа в период максимальной солнечной активности, который приходится на промежуток между 11 и 16 часами.

• Ваша трудовая деятельность часто приходится на ночные смены - попасть под УФ-лучи не получается просто физически, ведь обозначенные часы солнечной активности приходится тратить на сон.

• Беременные и кормящие матери - поскольку все самые ценные микроэлементы и нутриенты организм мамы отдает ребенку.

• Люди старше 45 лет – с возрастом происходит замедление метаболических процессов, что приводит к общему дисбалансу витаминов и микроэлементов.

• Если вы используете крема с SPF-защитой. В частности, доказано, что SPF-8 блокирует синтез витамина D в коже уже на 60%. Учитывая тот факт, что в магазинах почти все крема для тела имеют более высокий защитный УФ-фактор, то витамин D от солнца недополучает большинство женщин.

• При недостаточно сбалансированном питании. Стоит отметить, что наша пища вообще не богата содержанием витаминов, к сожалению, это же справедливо и для витамина D. По данным врачей, с пищей мы потребляем всего 10% витамина D от рекомендуемой суточной дозировки. Если учитывать то, что многие люди плюс к этому специально ограничивают свое питание по какой-либо причине (вегетарианство, соблюдение диеты, наличие аллергии и тому подобное), то получить витамин D из продуктов питания становится еще сложнее.

• Жители крупных городов и регионов с неблагоприятной экологической ситуацией. Промышленное и транспортное загрязнение атмосферы блокируют проникновение бета-лучей, необходимых человеческому организму для синтеза витамина D.

• Спортсмены и люди в силу профессиональной деятельности, испытывающие повышенные физические нагрузки. При интенсивной активности происходит увеличение использования организмом полезных нутриентов. Потребность в витаминах, в особенности, в витамине D может возрастать значительно.

Способы профилактики дефицита витамина D

Для профилактики и устранения недостатка важного нутриента некоторые медики часто рекомендуют обратить внимание на свое питание и увеличить время пребывания на солнце до рекомендуемых 1.5-2 часов ежедневно в период максимальной солнечной активности.

Продукты-лидеры по содержанию витамина D:

Как следует из таблицы, содержание витамина D даже в продуктах-рекордсменах невелико, и если задаться целью, и начать потреблять эти продукты ежедневно, достигая оптимальную суточную дозировку, то можно получить другую проблему – лишний вес. Данные продукты очень калорийны, к примеру, в 100 граммах печени трески (примерно половина консервной банки) содержится 613 калорий – а это уже 36% о рекомендуемой суточной калорийности взрослого человека.

Что же делать? В этом случае врачи советуют обратить внимание на специальные витаминные комплексы, в которых «солнечный» витамин содержится в легко усваиваемой форме.

Наиболее предпочтительной в этом случае является нативная, то есть естественная форма витамина D под названием холекальциферол, содержащийся в популярном препарате ДЕТРИМАКС ВИТАМИН Д3. Стоит обратить особое внимание, что не все препараты предлагают именно природную форму «солнечного» витамина. Некоторые из них содержат высокоактивную гормональную форму витамина D – альфакальцидол, назначаемый строго по рецепту врача из-за высокого риска гормональных нарушений при бесконтрольном приеме.

Детримакс в этом отношении безопасен и доступен для приобретения в аптеках без рецепта. В 1 таблетке содержится оптимальная суточная доза (1000 МЕ) холекальциферола, полностью идентичного тому, который мы получаем из продуктов питания и под воздействием солнца.

ДЕТРИМАКС ВИТАМИН Д3 рекомендуется в качестве дополнительного источника витаминa D

Таким образом, именно прием качественных препаратов с легко усваиваемым витамином D укрепляет иммунитет, повышает жизненный тонус и даже улучшает общее психологическое состояние. Правильно подобранный витаминный комплекс поможет вам распрощаться с симптомами хронической усталости и частыми простудными заболеваниями.

Свидетельство о гос.регистрации №: RU.77.99.11.003.E.003908.09.17 от 05.09.2017

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