2018-08-08T11:38:16+03:00
Здоровье

Витамин D: победа над хронической усталостью и простудой

Летом мы чувствуем себя бодрее и здоровее, испытываем эмоциональный подъем и даже реже болеем
Поделиться:
Изменить размер текста:

Причина заключается не только в надвигающемся отпуске – все дело в том, что под действием солнечных лучей в нашем организме начинает интенсивнее синтезироваться витамин D, являющийся одним из ключевых элементов нашего здоровья и хорошего самочувствия.

Но почему-то порой даже хорошая погода не настраивает на оптимистический лад, и общий упадок сил ощущается даже после выходных. Вам знакомо такое состояние, когда ни на что нет сил и даже несколько чашек кофе не помогает стать бодрее и добрее? Постоянно хочется в отпуск, тяжело вставать по утрам, а выходные хочется провести, зарывшись с головой в одеяло?

К сожалению, именно так проявляется синдром хронической усталости, ставший распространенной проблемой современного человека. И именно дефицит витамина D провоцирует это состояние организма. Давайте разберемся, почему так происходит и можно ли это исправить.

…секретный ингредиент для лечения гриппа и простуды

Для многих из нас витамин D ассоциируется только с периодом детства: молодых родителей учат в детских поликлиниках, что малышам этот элемент особо необходим для профилактики всем известного «рахита». Однако, мало кто задумывается, что в более взрослые годы его тоже может не хватать.

Научные исследования доказывают, что люди страдают дефицитом витамина D гораздо чаще, чем догадываются об этом. Так, например, не менее 80% россиян страдает дефицитом витамина D из-за того, что наша страна располагается выше 35 параллели. По этой причине падение солнечных лучей происходит под очень острым углом и, таким образом, низкая инсоляция становится причиной плохого синтеза витамина D в коже.

Это не только мешает полноценному усвоению кальция и негативно сказывается на состоянии костной ткани, красоте и здоровье зубов, но также повышает риск развития простудных заболеваний, приводит к слабости мышц, снижает работоспособность, внимание, ухудшает память, провоцирует проблемы репродуктивной системы как у мужчин, так и у женщин. Кроме того, последние исследования подтвердили наличие связи дефицита витамина D и возникновения сахарного диабета 1 и 2 типов, сердечно-сосудистых заболеваний и даже некоторых видов рака.

Хочется обратить отдельное внимание прекрасных дам, которые заботятся не только о вопросах здоровья и борьбы с хронической усталостью, - но и сохранения своего привлекательного внешнего вида. Витамин D имеет мощные антиоксидантные свойства, поддерживающие молодость и упругость кожи, он улучшает состояние волос и ногтей. Кроме того, витамин D является активным участником метаболических процессов организма – регулирует углеводный обмен, поддерживает оптимальную скорость обмена веществ – что, в конечном итоге, помогает в похудении.

Для того, чтобы предупредить возможные проблемы, врачи призывают не игнорировать самые первые симптомы дефицита витамина D - повышенную утомляемость, упадок жизненных сил, частые простуды, снижение работоспособности, памяти, внимания, либидо, а также постоянное ощущение нехватки отпуска.

Особое внимание стоит обратить людям из группы риска:

• Если вы много работаете в закрытом помещении и не бываете на солнце по 1.5-2 часа в период максимальной солнечной активности, который приходится на промежуток между 11 и 16 часами.

• Ваша трудовая деятельность часто приходится на ночные смены - попасть под УФ-лучи не получается просто физически, ведь обозначенные часы солнечной активности приходится тратить на сон.

• Беременные и кормящие матери - поскольку все самые ценные микроэлементы и нутриенты организм мамы отдает ребенку.

• Люди старше 45 лет – с возрастом происходит замедление метаболических процессов, что приводит к общему дисбалансу витаминов и микроэлементов.

• Если вы используете крема с SPF-защитой. В частности, доказано, что SPF-8 блокирует синтез витамина D в коже уже на 60%. Учитывая тот факт, что в магазинах почти все крема для тела имеют более высокий защитный УФ-фактор, то витамин D от солнца недополучает большинство женщин.

• При недостаточно сбалансированном питании. Стоит отметить, что наша пища вообще не богата содержанием витаминов, к сожалению, это же справедливо и для витамина D. По данным врачей, с пищей мы потребляем всего 10% витамина D от рекомендуемой суточной дозировки. Если учитывать то, что многие люди плюс к этому специально ограничивают свое питание по какой-либо причине (вегетарианство, соблюдение диеты, наличие аллергии и тому подобное), то получить витамин D из продуктов питания становится еще сложнее.

• Жители крупных городов и регионов с неблагоприятной экологической ситуацией. Промышленное и транспортное загрязнение атмосферы блокируют проникновение бета-лучей, необходимых человеческому организму для синтеза витамина D.

• Спортсмены и люди в силу профессиональной деятельности, испытывающие повышенные физические нагрузки. При интенсивной активности происходит увеличение использования организмом полезных нутриентов. Потребность в витаминах, в особенности, в витамине D может возрастать значительно.

Способы профилактики дефицита витамина D

Для профилактики и устранения недостатка важного нутриента некоторые медики часто рекомендуют обратить внимание на свое питание и увеличить время пребывания на солнце до рекомендуемых 1.5-2 часов ежедневно в период максимальной солнечной активности.

Продукты-лидеры по содержанию витамина D:

Как следует из таблицы, содержание витамина D даже в продуктах-рекордсменах невелико, и если задаться целью, и начать потреблять эти продукты ежедневно, достигая оптимальную суточную дозировку, то можно получить другую проблему – лишний вес. Данные продукты очень калорийны, к примеру, в 100 граммах печени трески (примерно половина консервной банки) содержится 613 калорий – а это уже 36% о рекомендуемой суточной калорийности взрослого человека.

Что же делать? В этом случае врачи советуют обратить внимание на специальные витаминные комплексы, в которых «солнечный» витамин содержится в легко усваиваемой форме.

Наиболее предпочтительной в этом случае является нативная, то есть естественная форма витамина D под названием холекальциферол, содержащийся в популярном препарате ДЕТРИМАКС ВИТАМИН Д3. Стоит обратить особое внимание, что не все препараты предлагают именно природную форму «солнечного» витамина. Некоторые из них содержат высокоактивную гормональную форму витамина D – альфакальцидол, назначаемый строго по рецепту врача из-за высокого риска гормональных нарушений при бесконтрольном приеме.

Детримакс в этом отношении безопасен и доступен для приобретения в аптеках без рецепта. В 1 таблетке содержится оптимальная суточная доза (1000 МЕ) холекальциферола, полностью идентичного тому, который мы получаем из продуктов питания и под воздействием солнца.

ДЕТРИМАКС ВИТАМИН Д3 рекомендуется в качестве дополнительного источника витаминa D

Таким образом, именно прием качественных препаратов с легко усваиваемым витамином D укрепляет иммунитет, повышает жизненный тонус и даже улучшает общее психологическое состояние. Правильно подобранный витаминный комплекс поможет вам распрощаться с симптомами хронической усталости и частыми простудными заболеваниями.

Свидетельство о гос.регистрации №: RU.77.99.11.003.E.003908.09.17 от 05.09.2017

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Первая помощь при обморожении
Обморожение – это холодовая травма, в результате которой под воздействием низкой температуры нарушается кровоснабжение тканей. "Комсомолка" рассказывает, какую первую помощь стоит оказать, если человек столкнулся с этой проблемой
Первая помощь при отравлении
В нашей жизни становится все больше транспорта, увеличивается загрязнение воздуха продуктами горения различных материалов. В следствие этого от отравления угарным газом никто не застрахован. "Комсомолка" рассказывает, какую первую помощь надо оказать при
Семь небанальных советов, как спастись от жары
Про то, что надо больше пить, не бродить под палящим солнцем с 12 до 14 часов, особенно без панамки, не носить синтетику и проветривать перед сном - это все слышали. Но есть и некоторые необычные, но действенные секреты, которыми поделились врачи
Новости 24
В Венесуэле лишили депутатской неприкосновенности двоих подозреваемых в покушении на Мадуро
Канцелярия Мэй приветствует новые антироссийские санкции США
Израиль ответил на атаку из сектора Газа обстрелом 12 объектов боевиков
МИД пошутил про NATO после инцидента с пуском ракеты над Эстонией
Госдеп: Новый пакет санкций в отношении России будет содержать исключения
Генпрокурор Венесуэлы: В покушении на Мадуро участвовали 19 человек
Минфин РФ скептически относится к возможным новым санкциям США на российский госдолг
Пользователи в России сообщают о сбоях в работе соцсети «ВКонтакте»
Госдеп: власти США вводят новые санкции против России из-за дела Скрипалей
Порошенко подарил сыну несколько миллионов гривен
У премии "Оскар" появилась новая номинация
"Спартак" проиграл первый матч Лиги Чемпионов в Греции клубу ПАОК 2:3
Израиль сообщил о запуске восьми ракет из сектора Газа
Минтранс предложил в 20 раз повысить штраф за переход железной дороги в неположенном месте
"Спартак" проигрывает 2:3 выездной матч клубу ПАОК после первого тайма матча Лиги Чемпионов
В МИД РФ опровергли сообщения СМИ о подготовке Россией беспорядков в Салониках