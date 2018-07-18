Кристина Орбакайте заменила Чулпан Хаматову на сцене «Современника»

СЕГОДНЯ 17:57 2018-07-18T18:06:50+03:00

Изменить размер текста: A A

На какое-то время пьеса американского драматурга Уильяма Гибсона исчезла с афиши театра "Современник" - исполнительница главной роли актриса Чулпан Хаматова оформила творческий отпуск. Пока, как она сообщила, до нового сезона. Ну а дальше - как Бог даст. И тогда худрук театра Галина Волчек обратилась к певице Кристине Орбакайте, чтобы та ввелась в спектакль вместо Чулпан. Когда из творческого отпуска вернется Хаматова, постановка будет идти в двух составах. «Много раз пересматривала фильм Ролана Быкова «Чучело», где Кристина сыграла главную роль. Ни до ни после не видела, чтобы так осмысленно в кадре существовал ребенок, - объяснила свой выбор Галина Борисовна. - И так доказательно. Сегодняшние репетиции с Кристиной дают мне основания полагать, что я ни капли не ошиблась, признав в ней, девочке, большую актрису». Очевидно, что это будет не просто ввод в спектакль, а его обновленная редакция.

Постановка спектакля «Двое на качелях» в 1962 году – это режиссерский дебют тогда еще только актрисы Галины Волчек. После успешной премьеры она активно занялась режиссурой и, в итоге, в 1972 году труппа единогласно выбрала ее художественным руководителем театра.

В первом составе играли Татьяна Лаврова и Михаил Казаков. Позже появился второй состав – Лилия Толмачева и Геннадий Фролов. В конце 1970-х в спектакль были введены Елена Яковлева и Николай Попков (Александр Кахун). Три года назад Галина Волчек вновь вернулась к пронзительной истории любви и сделала новую редакцию. На роль Гитель назначила Чулпан Хаматова. Играть Джерри пригласила актера Кирилла Сафонова, который больше известен по работам в кино.

Недавно Кристина Орбакайте разместила в своем Инстаграме фотографию с кратким комментарием: «Репетирую каждый день в «Современнике». Скоро «Двое на качелях». От себя добавим, что «скоро» - это 24 и 25 июля.