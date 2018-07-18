Макаревич начал питаться отходами из помойного бака

СЕГОДНЯ 18:05 2018-07-18T18:06:56+03:00

В программе «Жизнь: забесплатно» вместе с соведущей Василисой Хвостовой Иван Макаревич будет делиться лайфаками о выживании в мегаполисе абсолютно без денег.

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31-летний актер Иван Макаревич, сын музыканта Андрея Макаревича, теперь ведет новый проект телеканала «Пятница!». В программе «Жизнь: забесплатно» вместе с соведущей Василисой Хвостовой он будет делиться лайфаками о выживании в мегаполисе абсолютно без денег. При этом ведущие будут стараться достичь максимально возможного уровня жизни. В ближайших выпусках - поездки автостопом на дорогих авто, добыча изысканных деликатесов из мусорного контейнера, проход на закрытые вечеринки, ночлег в сквоте, быстрые деньги и бесплатные биткоины.

Предполагается, что каждый трюк Макаревича и Хвостовой при желании и должном энтузиазме сможет повторить любой зритель программы. Премьера шоу «Жизнь: забесплатно» состоится 19 июля в 22.00 мск на канале «Пятница!».