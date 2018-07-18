2018-07-18T18:27:25+03:00
Наши права и льготы

Родитель работает на полставки - каким будет пособие на ребенка?

Отвечают эксперты ФСС РФ
Анна НИКОЛАЕВА
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Автор фото: Globallookpress.Автор фото: Globallookpress.
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Родитель работает на полставки - каким будет пособие на ребенка?

Мы ждем второго ребенка, его отец работает на 0,5 ставки, получая зарплату 5581 руб. (зарплата по ставке равна минимальной зарплате). Если отец возьмет отпуск по уходу за ребенком, то будет ли он получать полный минимальный размер пособия или только половину?

С уважением, Владимир Беляков.

Отвечают эксперты Фонда социального страхования (ФСС РФ):

- С 1 февраля 2018 года ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми не может быть ниже, чем 6284,65 руб. Если размер пособия, рассчитанного исходя из заработка, оказывается ниже этой суммы, то лицу, которое находится в отпуске по уходу за ребенком, в любом случае выплачивается 6284,65 руб. в месяц.

Сколько выплатят молодой маме-предпринимателю

У меня ларек по продаже цветов, я индивидуальный предприниматель, планирую идти в декрет в последнем квартале 2018 года. Смогу ли я получить декретные и пособие по уходу за ребенком? Слышала, что у ИП есть разные варианты - либо получать как безработным, либо через Фонд соцстраха - что выгоднее? Спасибо.

Ольга.

Отвечают эксперты ФСС РФ:

- Чтобы получать пособия по материнству в 2018 году, индивидуальному предпринимателю надо было зарегистрироваться в качестве страхователя в ФСС РФ и заплатить страховые взносы в 2017 году. Если этого сделано не было, то в дальнейшем есть возможность получить пособие при рождении ребенка, а также получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Это возможно при соблюдении двух условий: если будущая мама - индивидуальный предприниматель станет на учет и заплатит страховой взнос в Фонд соцстраха в текущем, 2018 году, а ребенок родится в 2019 году.

Единовременное пособие при рождении ребенка на сегодня составляет 16 759,09 руб., в 2019 году с 1 февраля пособие будет проиндексировано (то есть увеличится. - Ред.). При этом размер будет одинаковым независимо от того, где выплачивается пособие - в ФСС или органах соцзащиты населения (в этих органах получают пособия безработные граждане).

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для ИП зависит от МРОТ (минимальный размер оплаты труда) и составляет 40% МРОТ. Сегодня сумма, рассчитанная на основе МРОТ, выше, чем минимальный размер пособия, которое выплачивают органы соцзащиты.

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