В полуторамиллионном Новосибирске митинг профсоюзов против пенсионной реформы собрал всего 400 человек

СЕГОДНЯ 20:45 2018-07-18T21:09:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду в нескольких сибирских городах прошли митинги против пенсионной реформы, организаторами которой выступили местные профсоюзы. Напомним, ранее Правительство России вышло в Госдуму с законопроектом об изменении пенсионного законодательства. Предлагается с 2019 года начать постепенное повышение пенсионного возраста - до 68 лет в итоге у мужчин и 63 у женщин. По словам специалистов, это предложение продиктовано тем, что за последние годы в стране серьезно выросла средняя продолжительность жизни.

В Новосибирске местные власти согласовали под митинг площадку в городском парке. По официальным данным местного управления МВД, в мероприятии приняли участие около 400 человек. Напомним, в неофициальной «столице Сибири» по данным последней переписи проживает более 1,6 миллиона человек.

Стоит отметить, что на примере Новосибирска заметно, как количество протестующих постепенно снижается. Днем ранее по данным полиции на аналогичный митинг пришли 800 человек.

В Омске сейчас живет около 1,2 млн. человек, а на митинг профсоюзов у спорткомплекса имени Блинова по оценкам полиции присутствовало около 750 человек.

Ранее сообщалось, что предложение Правительства уже поддержал Комитет Госдумы по охране здоровья. 19 июля в парламенте начнут рассматривать законопроект в первом чтении.