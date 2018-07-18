В центрах ядерной медицины РОСНАНО диагностику прошли 73 тыс. пациентов

СЕГОДНЯ 21:48 2018-07-18T21:50:30+03:00

Изменить размер текста: A A

По официальной статистике пациентов, у которых диагностируют рак, в России в последние годы становится все больше. Поэтому Владимир Путин в марте этого года поручил разработать систему борьбы с онкологическими заболеваниями.

РАК ПЫТАЛИСЬ ЛЕЧИТЬ ЕЩЕ ДРЕВНИЕ

Собственно, рак это ведь вовсе не новая болезнь. Злокачественные опухоли были описаны еще в древнеегипетских папирусах XVII века до нашей эры. (То есть - около 3700 лет назад, - Авт.). Лечить рак человечество пыталось с древних времен. Средневековые врачи, например, практиковали прижигания, иссечения, лечение мазями с мышьяком. Впрочем, это мало помогало. Тогдашняя медицина если и диагностировала рак, то уже на такой стадии, когда вылечить пациента было практически невозможно. В лучшем случае медикам оставалось только облегчить страдания умирающего. Так было вплоть до середины прошлого века. Но в конце 50-х годов ученые Дэвид Э. Кул, Люк Чепмен и Рой Эдвардс разработали концепт эмиссионной томографии. Благодаря их исследованиям были созданы приборы для диагностики онкологических заболеваний - медики получили возможность распознавать рак на ранней стадии, когда операционное вмешательство или химиотерапия куда более эффективны. Ведь шансы на спасение пациента напрямую зависят от срока обнаружения опухоли. И вот с тем, как точнее и раньше диагностировать рак и как с ним бороться, вопрос сегодня практически решен - это ядерная медицина.

Ядерная медицина сегодня состоит из трех главных направлений - радионуклидной диагностики (позитронно-эмиссионной томокрафии, ПЭТ) и двух видов терапии: лучевой, это когда опухоль облучают напрямую, и радионуклидной, при которой радиоактивный изотоп вводится в опухоль. Во всех трех используются радиофармпрепараты-«трейсеры», такие как фтордезоксиглюкоза, применяемая в ПЭТ/КТ-диагностике 95 процентов онкологических заболеваний. Суть ПЭТ-диагностики заключается в том, что в отличие от здоровых клеток раковые клетки крайне «прожорливы» и быстрее всех остальных накапливают трейсер. Это позволяет четко различить их на фоне нормальных клеток с помощью позитронно-эмиссионной томографии. Одно из важнейших преимуществ метода ПЭТ - точность. Ни ультразвуковые исследования (УЗИ), ни обычная КТ или МРТ не могут с достаточной точностью локализовать опухоль.

Проще говоря, радиофармпрепараты (это радиоактивные изотопы с коротким и не слишком вредным для человека периодом подлураспада) вводятся в организм и участвуют в обмене веществ. Благодаря этому медики могут анализировать работу отдельных органов.

Радиохирургическая система КиберНож в Уфе. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

ИНВЕСТИЦИИ - 4,6 МЛРД. РУБЛЕЙ

Правда, у этого метода есть один очень серьезный недостаток - он дорогой. Больших денег стоят и само диагностическое оборудование, и радиофармпрепараты. Одна циклотронная установка обойдется в более чем 400 млн. рублей, а флакон препарата объемом в 15 миллилитров - от 400 тыс. рублей. Из-за этого долгое время метод ПЭТ/КТ был практически недоступен россиянам. Подобные сканеры стояли лишь в крупных медучреждениях Москвы и Санкт-Петербурга.

Однако сегодня необходимость внедрения ранней диагностики онкологии признали и на государственном уровне - мы уже упоминали, что несколько месяцев назад президент поставил Правительству задачу разработать программу по борьбе с раком.

Между тем положение в регионах начало меняться уже в 2014 году. Тогда компания «Роснано» по собственной инициативе занялась внедрением ПЭТ-диагностики в разных регионах страны. Четыре года назад за счет инвестиций компании и ее партнеров был открыт первый центр национальной сети ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи». Результат уникален. На сегодняшний день эта сеть состоит из 11 диагностических центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи». Они находятся в Курске, Белгороде, Екатеринбурге, Уфе, Липецке, Орле, Тамбове, Тольятти, Самаре, Ростове-на-Дону и Москве.

Портфельная компания «Роснано» инвестировало в этот проект около 4,6 млрд. рублей. Нашлись бы такие деньги в бюджетах регионов, где теперь находятся центры ядерной медицины? Увы. Это вряд ли. В итоге сеть «ПЭТ-Технолоджи» на сегодня крупнейшая негосударственная структура, которая не только проводит исследования онкологических заболеваний и радиохирургию по методу «кибер-нож». Причем, благодаря грамотной логистике «Роснано» удалось решить проблему дороговизны этих процедур. Так, около 90% всех прошедших через сеть пациентов вообще проходят диагностику раковых заболеваний по обычному полису ОМС! А ведь с 2014 года через сеть «ПЭТ-Технолоджи» прошло более 73 тысяч пациентов.

Рабочая станция рентгенлаборанта при проведении исследования метод ПЭТ/КТ, г. Уфа. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ

За счет чего удалось сделать диагностику онкологии такой доступной? При организации производства радиофармпрепаратов компания использует европейский опыт, когда одна площадка с циклотроном (это ускоритель частиц, - Авт.) обслуживает до 10-12 центров. Это здорово снижает себестоимость услуги. В российских реалиях, с нашими огромными расстояниями и транспортными проблемами, сложно было решить проблему доставки препаратов к месту проведения исследования, ведь срок его жизни ограничен. Но и с этим справились. Радиофармпрепараты ля всей сети сегодня выпускают в двух центрах в Уфе и Ельце.

При этом проект «ПЭТ-Технолоджи» оказался не только социально значимым, но и коммерчески успешным. По большому счету, на волне успеха национальной сети ПЭТ-центров в регионах России начал формироваться сам рынов услуг высокотехнологичной ядерной медицины в стране. Вслед за «Роснано» за развитие собственной сети ПЭТ-центров взялся крупный производитель лекарств «Фармстандарт». Это позитивный процесс. Приход в ядерную медицину частных средств увеличивает доступность современных технологий диагностики онкозаболеваний для жителей российских регионов.