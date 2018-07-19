2018-07-19T16:11:11+03:00
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Что есть в жару, чтобы помочь организму справляться с перегревом

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА
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Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией БаченинойОбсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
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Главные темы:

- Шестое подряд штормовое предупреждение объявили в Забайкалье‍.

- Опрос: большинство москвичей не хотят переехать в другой город. Где проще жить: в крупном городе-миллионнике или в небольшом региональном городке?

- Что есть в жару, чтобы помочь организму справляться с перегревом. Советы от диетолога Елены Соломатиной.

- Россиянки назвали самые привлекательные качества иностранцев.

- Отдых в бывших союзных республиках. Наши корреспонденты побывали в Буларуси и Грузии.

- Бонусы на работе: игровые приставки, места для сна, бесплатный буфет. Петербургские работодатели стали чаще заманивать сотрудников дополнительными бонусами.

- В коридорах власти. Путин на совещании с послами 19 июля обсудит глобальную безопасность и антитеррор.

- В Североуральске начались драки за питьевую воду, которой в городе нет уже 3 дня.

- В правительстве начали разрабатывать правила райдшеринга — совместных поездок на машине, при которых пассажиры возмещают водителю некоторые расходы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо аппарата правительства в министерство транспорта.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.

Что есть в жару, чтобы помочь организму справляться с перегревом

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