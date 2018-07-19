Что есть в жару, чтобы помочь организму справляться с перегревом
Главные темы:
- Шестое подряд штормовое предупреждение объявили в Забайкалье.
- Опрос: большинство москвичей не хотят переехать в другой город. Где проще жить: в крупном городе-миллионнике или в небольшом региональном городке?
- Что есть в жару, чтобы помочь организму справляться с перегревом. Советы от диетолога Елены Соломатиной.
- Россиянки назвали самые привлекательные качества иностранцев.
- Отдых в бывших союзных республиках. Наши корреспонденты побывали в Буларуси и Грузии.
- Бонусы на работе: игровые приставки, места для сна, бесплатный буфет. Петербургские работодатели стали чаще заманивать сотрудников дополнительными бонусами.
- В коридорах власти. Путин на совещании с послами 19 июля обсудит глобальную безопасность и антитеррор.
- В Североуральске начались драки за питьевую воду, которой в городе нет уже 3 дня.
- В правительстве начали разрабатывать правила райдшеринга — совместных поездок на машине, при которых пассажиры возмещают водителю некоторые расходы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо аппарата правительства в министерство транспорта.
- Обзор прессы.
- Новости спорта.
Что есть в жару, чтобы помочь организму справляться с перегревом