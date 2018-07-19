2018-07-19T01:58:53+03:00
Здоровье

На жаре ты фастфуд не бери...

Рейтинг самых опасных летних продуктов, по мнению санитарных врачей и терапевтов
Анна КУКАРЦЕВА
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На жаре ты фастфуд не бери...На жаре ты фастфуд не бери...Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Беляши, шаурма и развесные салаты

Уличная шаурма - опасный «друг». Срок ее хранения лишь полтора часа уже при +25 градусах. У горячих беляшей - всего час. Салатики с майонезом тоже живут не дольше 8 часов при температуре +18.

Суши и свежее мясо

Свежая несоленая рыба и все продукты, содержащие белки, проще говоря - свежее мясо, в жару становятся опасными буквально в течение пары часов (начинают стремительно размножаться бактерии). Поэтому сейчас лучше не покупать мясо или рыбу с рук, на рынках и в небольших магазинах. (Сколько хранятся мясо и рыба из магазина - см. графику.)

Паштеты с небольшим сроком годности

Продукты без консервантов хранятся несколько дней (от двух до восьми) при температуре не выше 8 градусов. Следите за тем, чтобы в магазинах на витрине висел градусник, который бы показывал температуру хранения.

Сколько «живут» продукты в холодильнике Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Сколько «живут» продукты в холодильникеФото: Алексей СТЕФАНОВ

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