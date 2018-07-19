На жаре ты фастфуд не бери...
Беляши, шаурма и развесные салаты
Уличная шаурма - опасный «друг». Срок ее хранения лишь полтора часа уже при +25 градусах. У горячих беляшей - всего час. Салатики с майонезом тоже живут не дольше 8 часов при температуре +18.
Суши и свежее мясо
Свежая несоленая рыба и все продукты, содержащие белки, проще говоря - свежее мясо, в жару становятся опасными буквально в течение пары часов (начинают стремительно размножаться бактерии). Поэтому сейчас лучше не покупать мясо или рыбу с рук, на рынках и в небольших магазинах. (Сколько хранятся мясо и рыба из магазина - см. графику.)
Паштеты с небольшим сроком годности
Продукты без консервантов хранятся несколько дней (от двух до восьми) при температуре не выше 8 градусов. Следите за тем, чтобы в магазинах на витрине висел градусник, который бы показывал температуру хранения.
Сколько «живут» продукты в холодильникеФото: Алексей СТЕФАНОВ