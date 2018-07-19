2018-07-19T02:12:51+03:00
Телевизор

Хорош Лёшка к обеду

На телеэкраны возвращается Леха Николаев, главный герой сериала «Агент национальной безопасности»
Глеб ГУБАРЕВ
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Лет 15 назад Леха Николаев, он же Михаил Пореченков, выглядел именно так (слева - Андрей Краско). Фото: Кадр из фильмаЛет 15 назад Леха Николаев, он же Михаил Пореченков, выглядел именно так (слева - Андрей Краско). Фото: Кадр из фильма
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Съемки фильма «Агент национальной безопасности. Возвращение» начались на днях в Санкт-Петербурге. А ведь с его героем, обаятельным агентом ФСБ Лехой Николаевым, зрители, казалось, навсегда простились еще 14 лет назад. Детективно-комедийный сериал «Агент национальной безопасности» пришелся ко двору на стыке 90-х и нулевых, когда публика испытывала потребность именно в таких героях - не слишком дисциплинированных, зато отважных, которые хоть и не любят говорить о чести мундира, но никогда о ней не забывают. В содружестве с персонажами «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» Леха Николаев выполнял важную функцию по сохранению народной веры в правоохранительные органы. Выполнив ее и сделав звездой Михаила Пореченкова, Леха ушел на покой. И вдруг - экстренная мобилизация, команда «В ружье!». Видимо, телесценаристы испытывают такой дефицит сильных характеров, что спасение видят только в оживлении героев вчерашних дней.

В новых сериях постаревший Николаев уходит из органов и уезжает из родного Питера в Псковскую область, где устраивается работать егерем. Но разве не обидно тому, кто когда-то охранял целую страну, быть охранником скромного заповедника? Вот и Леха по-прежнему рвется в бой, тем более что у него появляется возможность узнать наконец причину гибели своего напарника Андрея Краснова (игравший Краснова Андрей Краско, напомним, умер в 2006 году. - Ред.).

Разумеется, Николаева играет Михаил Пореченков. Вновь появится в кадре и Вадим Яковлев, исполнявший в старых сериях роль одного из начальников Алексея, полковника Тихомирова. Новый блок серий будет состоять из восьми эпизодов, выход которых на телеэкраны планируется в 2019 году. Когда именно и на каком канале мы увидим реанимированного Леху, пока неизвестно.

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