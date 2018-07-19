2018-07-19T02:14:17+03:00
Здоровье

Ох уж эта крапива!

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво
Алина МАКЕЕВА
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Ох уж эта крапива!Ох уж эта крапива!Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Крапивой обжигались, наверно, все. Но что делать, если ребенок на даче так «познакомился» с этим растением, что весь покрылся волдырями, и даже глаза заплыли? Отвечает врач-аллерголог-иммунолог Андрей Продеус:

- Если у ребенка нет катастрофических последствий в виде волдырей и отеков, ничего страшного с ним не произойдет, он не умрет. Даже если ожогов много.

Для крапивы обжечь дотронувшегося до нее человека - способ защиты. С помощью тонюсеньких кремниевых иголочек на листьях она впрыскивает в кожу агрессора гистамин.

Соответственно, чтобы облегчить состояние ребенка, место контакта с крапивой нужно обмыть холодной водой с мылом (смыть гистамин с кожи) и принять антигистаминное лекарство. Самое главное - удержать ребенка от расчесывания места ожога в течение первых 10 - 15 минут. Потому что именно так, с расчесами, гистамин можно занести в кровь.

ПРО ЖИЗНЬ

Если штормит в грозу

Что делать, если во время плохой погоды, например, когда надвигается гроза, поднимается давление и болит голова?

Отвечает кардиолог Герман Гендельман:

- Во-первых, нет никакой связи между головной болью и повышением давления. Гипертония - это бессимптомная болезнь. Во-вторых, были проведены многочисленные исследования на тему связи погоды и артериального давления у людей. Доказано, что влияние на АД имеет только холод! Причем это имеет четкое научное обоснование: при понижении температуры сосуды сжимаются, и артериальное давление возрастает. Поэтому у больных гипертонической болезнью АД зимой всегда выше на 5 - 10 мм рт. ст.

Но это лечится! Регулярным пожизненным приемом назначенных врачом препаратов!

Если у вас повышается давление, как вы считаете, от грозы, это означает только одно: у вас есть гипертония. И ее нужно лечить! Будете следовать рекомендациям врача - и перестанете списывать плохое самочувствие на превратности погоды.

Смотрите «Жить здорово!» с понедельника по пятницу в 9.50 на Первом канале.

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