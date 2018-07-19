Борьба за дочь довела Анну Седокову до нервного срыва

СЕГОДНЯ 13:09 2018-07-19T13:15:36+03:00

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Девять месяцев назад бывший муж Седоковой – Максим Чернявский подал в суд на певицу, требуя единоличной опеки над их общей дочерью Моникой. Бизнесмен хотел, чтобы ребенок проживал с ним в США, а для этого ему было необходимо лишить Седокову родительских прав. Долгое время сама артистка никому не говорила о суде, но однажды разоткровенничалась в одном из интервью. И тут же получила волну осуждения от пользователей сети, которые заявили, что она плохая мать и бросила родную кровинушку. Недавно суд закончился, экс-супругам удалось договориться. Теперь Седокова может видеться с дочерью, но только на территории США, так как Моника является гражданкой этой страны.

Сейчас Анна с ужасом вспоминает время, когда у нее пытались отнять ребенка.

«Девять месяцев находилась в каком-то аду. Мне было до безумия страшно! Люди уже не понимали, почему со мной все время нет Моники. Мне писали: „Ты бросила дочь! Ты отдала ее папе. Ты плохая мать“. А я не могла рассказать, что ситуация сложная, что так вышло. Хотя при этом мне хотелось кричать от боли!» — рассказала Седокова в интервьюTeleprogramma.pro.

Стало понятно, что сдерживать боль, которая внутри, больше невозможно и если снова промолчать, она просто сойдет с ума. Как оказалось, этот крик души и помог хотя бы частично разрешить сложную проблему. Теперь Моника в течение учебного года будет проживать с папой в США, а каникулы девочка будет проводить со своей звездной мамой.

Седокова до сих пор не может понять, почему Максим хотел забрать у нее ребенка. По словам Анны, они с Чернявским очень любили друг друга, а после развода в 2013 году оставались в хороших отношениях.

Напомним, у Анны Седоковой есть 13-летняя дочь Алина от первого мужа, футболиста Валентина Белькевича. Спортсмен скончался в 2014 году. Также артистка воспитывает годовалого сына Гектора. С отцом мальчика, бизнесменом Артемом Комаровым, Седокова рассталась.