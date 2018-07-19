2018-07-19T14:15:57+03:00
Звезды

Звезда сериалов Первого канала Наталья Рудова встречается с сыном миллиардера

Парочка вместе зажигают во Франции
Ольга АНТОНОВА
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Парочка прекрасно проводит время в НиццеПарочка прекрасно проводит время в НиццеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Звезда сериала «Татьянин день» и близкая подруга Насти Самбурской и Анны Седоковой Наталья Рудова – девушка, которая живет в свое удовольствие. Активная, жизнерадостная, целеустремленная – актриса меняет города и страны, успевает сняться в рекламе, а на следующий день уже улететь загорать на острова. При этом про личную жизнь красавицы- блондинки ничего не известно. Не было известно до недавного времени. Но 19 июля сама 35-летняя актриса опубликовала фото с 19-летнем сыном владельца «РЕСО- гарантия» Сергеем Саркисовым.

Парочка прекрасно проводит время в Ницце, загорают, катаются по побережью, а на днях посетили концерт Бейонсе, которая та давала на Лазурном берегу. И судя по тому, как хорошо парочке вместе, поклонники сделали вывод, что Сергея и Наталью связывает что-то большее, чем просто дружба. Уж больно счастливыми выглядит пара на всех фотографиях. Они сами слухи о своем романе никак не комментируют.

Сергей Саркисов учится в МГИМО на экономиста. И уже работает в компании своего отца. Сергей дружит с футболистом Федором Смоловым, который тоже после окончания чемпионата проводит время в Сент-Тропе и Егором Кридом.

rudovanatarudovanata
Это был потрясающий концерт!!!
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