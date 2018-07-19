Солистка группы «ВИА Гра» выходит замуж

СЕГОДНЯ 15:21 2018-07-19T15:33:46+03:00

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Имя жениха Насти Кожевниковой неизвестно, девушка старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь. Но как любая невеста, когда речь зашла о выборе свадебного платья, не смогла не спросить совета у фолловеров своего блога, а заодно и показать тот наряд, который понравился ей больше всего. Фанаты тут же откликнулись в комментариях, заявив, что девушка - чудо как хороша и будет самой красивой невестой!

Судя по всему, свадьба у солистки «ВИА Гра» состоится уже совсем скоро. При этом открытым остался вопрос, останется ли после замужества Кожевникова в группе?! Или как большинство других красавиц завершит карьеру, решив посвятить себя семье. Надо отметить, что пара серьезно подготовилась к браку, и уже вместе построили дом, где будут жить вместе.

«Наше знакомство с парнем состоялось, когда я была в 9-м классе, он в 11-ом. Я выступала и именно во время выступления он меня заметил, поэтому наши отношения уже строились с учетом того, что я пою. Но ему, как любому нормальному мужчине концепция группы «Виа Гры» не нравится. Поэтому пока он все терпит, но конечно в будущем я бы все же очень хотела заняться сольной карьерой», — призналась как-то в интервью Анастасия.

anastasiakozhevnikova Спасибо за тёплые слова

Напомним, украинская певица Настя Кожевникова победила в шоу «Хочу V ВИА Гру» и стала солисткой популярной группы. Недавно коллектив покинула Миша Романова из-за беременности. На смену ей пришла Ольга Меганская, но пока ей не удалось найти общий язык с коллегами.