Ведущий «Орла и Решки» Антон Птушкин объявил о своем уходе из шоу

СЕГОДНЯ 16:09 2018-07-19T16:12:34+03:00

Что касается дальнейших планов Птушкина, то он намерен и дальше путешествовать Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как он будет жить без Насти Ивлеевой и ее подколов во время съемок, большой вопрос

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Антон Птушкин и Настя Ивлеева – ведущие шоу «Орел и решка. Перезагрузка» столько стран объехали вместе, столько пережили, и так много шутили на камеру о своем романе, что многие начали подозревать, что парочка действительно встречается, ну а их тандем будет долго еще радовать зрителей шоу. Поэтому новость о том, что Птушкин покидает проект прозвучало как молотком по жестяному тазу. Громко и неожиданно! Об этом сам видеоблогер объявил на своем своем YouTube-канале.

Птушкин признался, что у него не было конфликтов ни с кем из участников «Орла и Решки», которые стали для него второй семьей. Он призвал не делать из его ухода трагедию, поскольку проект будет развиваться с новыми ведущими.

«"Орел и Решка" – это телевизионный проект, на протяжении восьми лет существования которого ведущие приходили и уходили. Более того, приход новых, свежих, лиц – одно из условий существования такого крутого проекта и одна из причин, по которой вы его смотрите», – считает Птушкин.

Кто станет новым ведущим пока неизвестно: к его приходу Птушкин попросил зрителей отнестись толерантно.

«Когда мы пришли с Настей на проект, то на нас лилось такое количество (это уже не телик – можно говорить) г**** (негатива), которое разбрасывалось на вентилятор. Было, на самом деле, в первое время очень сложно», – вспоминает Антон.

Что касается дальнейших планов самого Птушкина, то он намерен и дальше путешествовать и вести влог.

Надо отметить, что чуть ранее в интервью kp.ua генеральный продюсер «Орла и решки» Елена Синельникова рассказала, что у ведущего должен быть срок пребывания в эфире - год. Только ближе к концу года зрители начинают привыкать.

«Леся Никитюк не вернется. Девочкам, и Регине, и Лесе, хочется замуж, рожать детей, заниматься собой. Благодаря "Орлу и решке" они набрали популярности, они востребованы. Им уже не очень нужно летать. Они прекрасные, я их дико люблю, они столько дали программе. Но у ведущего "… решки" есть срок годности. Долго кататься просто невозможно», - призналась Елена.