Хочешь похудеть - больше общайся, болтай за обедом и полюби запах мяты

СЕГОДНЯ 16:30 2018-07-19T16:50:56+03:00

Новые международные исследования о том, как наш вес зависит не только от желудка, но и от головного мозга

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Говорить за столом полезно

И чем шире у человека круг знакомств, тем выше вероятность, что он не растолстеет, заявили ученые из Университета Огайо. Но, разумеется, если он предпочитает общение вживую, а не сидя в соцсетях.

Причин две. Первая: общаясь, человек тоже тратит энергию. Да, да, во время активной беседы мы тоже сжигаем калории. Немного, конечно, но ощутимо - где-то 100 килокалорий за час. А что, разве плохо? Час поболтали с подружкой - «отработали» половину съеденного пирожного. Кстати, наверное поэтому не полнеют итальянцы, которые обедают много и долго, но очень эмоционально. К тому же имеющий большой круг общения человек поневоле вынужден больше двигаться. С одним нужно встретиться, с другим что-то обсудить не в офисе.

Вторая причина - биохимическая. Дело в том, мозг общительного человека практически все время находится в тонусе. Как говорят ученые, повышается уровень так называемого мозгового нейротрофического фактора. Причем во время общения активизируются и те нейроны, что отвечают за жировой обмен, и он идет быстрее, чем у молчунов.

Запах мяты «отключает» центр голода

Известно, что ароматерапия эффективна при самых разных проблемах со здоровьем. Например, запахи цитрусовых повышают тонус организма, хвойных растений - борются с простудой, лаванды - с головной болью.

А диетологи из американского Университета Западной Вирджинии доказали, что есть и такие, что могут помочь сбросить лишние килограммы. Это показал эксперимент с участием более трех тысяч женщин. Им предлагалось перед едой вдыхать ароматы различных растений.

И выяснилось, что острый и обдающий приятным холодком запах мяты лучше всех снижает аппетит и активизирует обмен веществ. А именно биофлавоноиды (активные вещества растений) марокканской мяты успокаивают и как бы «отключают» на время центр голода, который находится в глубинной структуре мозга - гипоталамусе.

При этом тем, кто хочет попробовать новую аромадиету, не надо совершать насилия над собой и отказываться от всех любимых продуктов. Достаточно просто накапать на запястье немного мятного масла и вдыхать его на протяжении дня. Или выпивать перед едой стакан мятного чая.

Авторы исследования уверяют, что на «мятной» диете большинство участниц эксперимента стали ежедневно употреблять на 200-300 килокалорий меньше обычного, то есть просто не объедаться без всяких моральных мук.

Мозг - главный по тарелочкам

Диетологи уверяют, что на наш вес реально влияет не только то, что мы едим, но и из чего. Хочешь меньше есть - ешь из маленьких тарелок. В них даже крошечная порция будет казаться полноценной. Ведь мы отчасти «едим глазами». Это уже давно известный факт, что визуальный сигнал о насыщении мозг получает быстрее, чем физиологический - от желудка.

И вот еще исследование в помощь отчаянно худеющим: оказывается, не только объем, но и цвет тарелок напрямую влияет на объем съедаемой пищи. Специалисты из Университета Корнелла выяснили, что если цвет блюда совпадает с цветом тарелки, человек может слопать и не заметить на 20% больше еды.

Проверили на добровольцах. Двум группам худеющих выдавали красную и белую тарелки. И позволяли сколько угодно накладывать себе макарон с одним условием: пасту со сливочным соусом - в белую тарелку, пасту с томатным - в красную. А участники контрольной группы должны были есть по принципу контрастности - «белые» макароны со сливочной заправкой - из красной тарелки, «красные» - из белой. Потом все тарелки с едой взвешивали.

В итоге оказалось, те, чья еда совпадала по цвету с посудой, делали себе порции на 17-22% больше, чем контрольная группа, участники которой ели по принципу контрастности. По словам диетологов, контраст заставляет человека более внимательно оценить размер порции и даже устыдиться набирать лишнее.

А самые «похудательные» цвета посуды - синий, голубой и лиловый, эти холодные оттенки совсем не возбуждают аппетит. Сильнее же всего возбуждают аппетит салатовый, желтый и оранжевый цвета в посуде, рассказывает диетолог Светлана Бережная.

Кстати, еще одно интересное наблюдение: если люди сами определяют размер порции (как в отелях со шведским столом), они в 92% случаев набирают значительно больше еды, чем может осилить организм.