2018-07-19T18:04:30+03:00
Звезды

Беременная Анна Хилькевич заплатит за вторые роды миллион рублей

Артистка уже выбрала роддом, где появится ее малыш
Ольга АНТОНОВА
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Когда Аня узнала о долгожданной беременности, то сразу решила, что будет рожать в уже знакомом местеКогда Аня узнала о долгожданной беременности, то сразу решила, что будет рожать в уже знакомом местеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Несмотря на внушительный срок беременности, когда, казалось бы, будущая мама имеет полное право залечь в гамаке на даче и слушать пение птиц, Анна Хилькевич ведет столь активный образ жизни, что поражает окружающих. То актриса, отправляется на финал чемпионата мира, прикрыв большой живот футболкой, то разъезжает по Москве, в поисках детских вещей, то уезжает за город со старшей дочерью, где активно проводит все выходные. Недавно звезда призналась, что за время ожидания ребенка сильно поправилась, и это очень сильно ее печалить, но она надеется быстро сбросить вес, как только малыш появится на свет. К слову, уже выбрала роддом. И это как и с первыми родами будет клинический госпиталь «Лапино», где рожают все российские звезды.

«Когда Аня узнала о долгожданной беременности, то сразу решила, что будет рожать в уже знакомом месте. Там в декабре 2015 года на свет появилась их с Артуром первая дочка Арианна. Все прошло замечательно, понравились уровень сервиса и отношение врачей», — сообщил «СтарХиту» инсайдер. За прекрасное обслуживание и комфортную палату люкс артистке придется заплатить около миллиона рублей.

Отметим, что в госпитале «Лапино» рожают почти все знаменитости. Буквально неделю назад там появилась на свет дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко.

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«Эта беременность не заставила долго ждать подходящего момента для официального заявления – то и дело у журналистов возникают вопросы касаемо моего здоровья и слухов вокруг положения. Теперь можно больше не прятаться за свитшотами и безразмерными платьями, да и зачем скрывать то, что идёт любой женщине?» – рассказала звезда «Универа». (подробности)

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