2018-07-19T11:29:08+03:00
Политика

Владимир Путин "КП" - о звании заслуженного журналиста: Это героическая профессия!

Президент учредил новые звания - для корреспондентов и связистов
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин, во время визита в редакцию "Комсомольской правды".Владимир Путин, во время визита в редакцию "Комсомольской правды".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Полгода назад во время визита Владимира Путина в редакцию "Комсомольской правды" глава Союза журналистов России Владимир Соловьев попросил президента учредить звание "Заслуженный журналист".

- Не существует почётного звания, обозначающего нашу профессию, - пояснял он. - Когда уважаемого журналиста хотят наградить, он получает звание «Заслуженный работник культуры» или даже «Заслуженный связист», что в принципе не соответствует обычно тому, что журналисты делают. Это важно очень для наших ветеранов.

- Думаю, что вполне обоснованно, почему нет? - согласился Путин. - Это подчас даже героическая профессия, поэтому это вполне обоснованно. Я такое поручение сформулирую администрации президента, и мы сделаем это.

И вот в этот четверг он подписал указ - "установить почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» и почетное звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации".

Наш авторитетный коллега Александр Гамов знаменит своими острыми звонками без лакировки представителям власти и не менее острыми вопросами лично Путину - зачем вообще нужно это звание?

- Александр Петрович, Путин учредил звание заслуженного журналиста.

- Так! Я еще вчера узнал.

- Стоит ли вам в числе первых вручить это звание?

- Нет! Не нам!

- А кому?

- Районщикам надо. Районные газеты, да. Очень много журналистов работает в горячих точках. Даже несколько наших собратьев по перу погибли. Я бы и им тоже дал. В Сирии, в Донбассе, кто работал.

- Но ведь все равно будут давать по выслуге лет и к юбилею?

- Не знаю, но не хотелось бы.

С одной стороны, может быть, журналисту в современном мире звание и ни к чему - он сам за себя способен все сказать. А с другой, для настоящего материала приходится и под пули лезть, и сотни километров наматывать, и жертвовать очень многим. И должно быть что-то отличающего настоящего журналиста от копипастера. Главное, чтобы не превратилось в официозную казенщину к круглой дате.

КАК ЭТО БЫЛО

Президент России Владимир Путин во время визита в "КП" одобрил введение звания "Заслуженный журналист"

В России будет введено звание заслуженного журналиста. Эта идея была поддержана президентом страны Владимиром Путиным во время встречи с руководителями отечественных СМИ, которая проходит сегодня, 11 января, в офисе "Комсомольской правды" (подробности)

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