Во время мундиаля на стадионах не было проблем с электричеством

СЕГОДНЯ 11:25 2018-07-19T11:24:10+03:00

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Министерство энергетики подвело свои итоги футбольного чемпионата мира. Ведомство оценило, как в течение мундиаля снабжались электричеством спортивные объекты.

По словам министра энергетики Александра Новака, случаев нарушения электроснабжения, повлиявших на работу стадионов и других инфраструктурных объектов, не было. Новак поблагодарил всех сотрудников компании «Россети» и ее дочерних организаций за хорошую работу.

- Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года компании группы «Россети» в регионах присутствия обеспечили абсолютно надежное электроснабжения как спортивных объектов, включая стадионы и тренировочные базы команд-участниц, так и всей инфраструктуры городов, принявших у себя матчи мундиаля и миллионы болельщиков со всей планеты, - рассказал гендиректор «Россетей» Павел Ливинский.

Напомним, энергетическая компания построила и реконструировала 57 крупных электросетевых объектов.

- Такого высокого результата удалось добиться благодаря современному оборудованию и инновационным технологиям, применяемым энергетиками по всей стране, передовым подходам к эксплуатации электросетевого комплекса и подготовки персонала, а, главное, слаженной работе всего 228-тысячного коллектива. Благодарю всех сотрудников группы «Россети» за ответственный подход и профессиональное отношение к решению поставленных задач, - сказал Павел Ливинский.

Заметим, что непосредственно стадионами во время чемпионата занимались пять тысяч работников «Росстетей» и тысяча единиц техники.

Сколько электричества потребляют стадионы

Арена Максимальная зафиксированная нагрузка МВт

• Калининград 2,6 МВт

• Санкт-Петербург 5,6 МВт

• Лужники (Москва) 3,9 МВт

• Спартак (Москва) 3,2 МВт

• Нижний Новгород 3,4 МВт

• Ростов Арена (Ростов-на-Дону) 4,26 МВт

• Мордовия Арена (Саранск) 2,68 МВт

• Фишт (Сочи) 4,7 МВт

• Волгоград Арена 4,05 МВт

• Самара Арена 3,14 МВт

• Екатеринбург Арена 3,8 МВт