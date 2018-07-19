2018-07-19T11:24:10+03:00
Общество

Во время мундиаля на стадионах не было проблем с электричеством

Минэнерго поблагодарило «Россети» за хорошее энергоснабжение спортивных объектов
Олег РУБАШОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Министерство энергетики подвело свои итоги футбольного чемпионата мира. Ведомство оценило, как в течение мундиаля снабжались электричеством спортивные объекты.

По словам министра энергетики Александра Новака, случаев нарушения электроснабжения, повлиявших на работу стадионов и других инфраструктурных объектов, не было. Новак поблагодарил всех сотрудников компании «Россети» и ее дочерних организаций за хорошую работу.

- Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года компании группы «Россети» в регионах присутствия обеспечили абсолютно надежное электроснабжения как спортивных объектов, включая стадионы и тренировочные базы команд-участниц, так и всей инфраструктуры городов, принявших у себя матчи мундиаля и миллионы болельщиков со всей планеты, - рассказал гендиректор «Россетей» Павел Ливинский.

Напомним, энергетическая компания построила и реконструировала 57 крупных электросетевых объектов.

- Такого высокого результата удалось добиться благодаря современному оборудованию и инновационным технологиям, применяемым энергетиками по всей стране, передовым подходам к эксплуатации электросетевого комплекса и подготовки персонала, а, главное, слаженной работе всего 228-тысячного коллектива. Благодарю всех сотрудников группы «Россети» за ответственный подход и профессиональное отношение к решению поставленных задач, - сказал Павел Ливинский.

Заметим, что непосредственно стадионами во время чемпионата занимались пять тысяч работников «Росстетей» и тысяча единиц техники.

Сколько электричества потребляют стадионы

Арена Максимальная зафиксированная нагрузка МВт

Калининград 2,6 МВт

• Санкт-Петербург 5,6 МВт

Лужники (Москва) 3,9 МВт

• Спартак (Москва) 3,2 МВт

• Нижний Новгород 3,4 МВт

Ростов Арена (Ростов-на-Дону) 4,26 МВт

Мордовия Арена (Саранск) 2,68 МВт

Фишт (Сочи) 4,7 МВт

Волгоград Арена 4,05 МВт

Самара Арена 3,14 МВт

Екатеринбург Арена 3,8 МВт

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Приключения москвича в России: свалка победила русские сосны
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы в Хабаровск и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
На колесах в темноте: слепой путешественник едет через всю Россию с 30 тысячами рублей в кармане
24-летний незрячий Владимир Васкевич рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда", как сэкономить на поездках и почему в Новосибирске тактильная плитка для незрячих бесполезна
Новости 24
В России предлагают снизить налог для самозанятых
Голодец заняла место Мутко в Совете при президенте России по спорту
Запуск второй линии "Ямал СПГ" состоится в начале августа
ЕК может назначить Венгрии санкции из-за законов о нелегальной иммиграции
Минобороны показало впервые на видео ракетный комплекс "Авангард"
Израиль принял скандальный закон о еврейском характере государства
В России разработают и введут собственную систему краш-тестов автомобилей
Минобороны начало первые испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон"
Путин подписал указ о званиях «Заслуженный журналист» и «Заслуженный работник связи и информации»
Российская эскадрилья отработала поражение целей ракетами "Кинжал"
В Самарской области за время ЧМ 2018 побывали больше полумиллиона иностранцев
В Росавтодоре сообщили о планах по расширению сети федеральных дорог
Полиция установила подозреваемых в причастности к отравлению Скрипалей
В России могут начать увольнять работников из-за утраты доверия