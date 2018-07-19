Во время мундиаля на стадионах не было проблем с электричеством
Министерство энергетики подвело свои итоги футбольного чемпионата мира. Ведомство оценило, как в течение мундиаля снабжались электричеством спортивные объекты.
По словам министра энергетики Александра Новака, случаев нарушения электроснабжения, повлиявших на работу стадионов и других инфраструктурных объектов, не было. Новак поблагодарил всех сотрудников компании «Россети» и ее дочерних организаций за хорошую работу.
- Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года компании группы «Россети» в регионах присутствия обеспечили абсолютно надежное электроснабжения как спортивных объектов, включая стадионы и тренировочные базы команд-участниц, так и всей инфраструктуры городов, принявших у себя матчи мундиаля и миллионы болельщиков со всей планеты, - рассказал гендиректор «Россетей» Павел Ливинский.
Напомним, энергетическая компания построила и реконструировала 57 крупных электросетевых объектов.
- Такого высокого результата удалось добиться благодаря современному оборудованию и инновационным технологиям, применяемым энергетиками по всей стране, передовым подходам к эксплуатации электросетевого комплекса и подготовки персонала, а, главное, слаженной работе всего 228-тысячного коллектива. Благодарю всех сотрудников группы «Россети» за ответственный подход и профессиональное отношение к решению поставленных задач, - сказал Павел Ливинский.
Заметим, что непосредственно стадионами во время чемпионата занимались пять тысяч работников «Росстетей» и тысяча единиц техники.
Сколько электричества потребляют стадионы
Арена Максимальная зафиксированная нагрузка МВт
• Калининград 2,6 МВт
• Санкт-Петербург 5,6 МВт
• Лужники (Москва) 3,9 МВт
• Спартак (Москва) 3,2 МВт
• Нижний Новгород 3,4 МВт
• Ростов Арена (Ростов-на-Дону) 4,26 МВт
• Мордовия Арена (Саранск) 2,68 МВт
• Фишт (Сочи) 4,7 МВт
• Волгоград Арена 4,05 МВт
• Самара Арена 3,14 МВт
• Екатеринбург Арена 3,8 МВт