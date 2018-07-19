В Москве подполковника из ГИБДД арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере

СЕГОДНЯ 12:22 2018-07-19T12:30:30+03:00

Еще один фигурант - начальник отдела, который курирует расследование аварии на Верхней Масловке, где погибла беременная женщина

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Фигурантами уголовного дела стали сразу два высокопоставленных сотрудника московский полиции. Мещанский суд арестовал подполковника Анатолия Белоусова - руководителя отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северному округу Москвы. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Еще одного фигуранта дела пока отправили под домашний арест. Подполковник Виталий Мамонов возглавляет следственный отдел того же УВД по САО.

- Несколько месяцев назад к Белоусову обратилась подруга владелицы строительной фирмы, на которую собирались возбудить уголовное дело за некие финансовые махинации, - рассказывает источник в правоохранительных органах. - Женщина просила помочь, чтоб обошлось без уголовного дела. Белоусов познакомил ее руководителем следственного отдела, который разрабатывал бизнесвумен. За свои услуги полицейские попросили 1,5 миллиона рублей. Женщина тайно записала этот разговор на диктофон. А через какое-то время, когда поняла, что ее обманывают, написала заявление в ФСБ и поделилась аудиозаписью.

На рабочих местах полицейских начальников и в их квартирах прошли обыски. 17 июля обоих задержали, а вчера одного отправили в изолятор, а другого - под домашний арест. Уголовное дело завели по статье «мошенничество в особо крупном размере». Это до 10 лет колонии со штрафом в 1 млн. рублей.

- В отношении двоих сотрудников УВД проводится служебная проверка, по результатам которой они будут уволены из органов внутренних дел, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе московской полиции.

Многих, кстати, удивило, почему дело возбудили по статье «мошенничество». Если сотрудникам полиции занесли денег - это же вроде как взятка? Не?

- C точки зрения УК РФ квалификация «мошенничество» даётся в том случае, когда подозреваемый обещал выполнить заведомо невыполнимую задачу, - объясняет адвокат Вадим Багатурия. - Например, гаишник обещает прекратить уголовное дело, а следователь не составлять протокол о езде без прав. Однако с недавнего времени статья 291.1 УК РФ была дополнена пунктом 5 «обещание или предложение посредничества во взяточничестве». И данная норма была введена именно для случаев, когда посредник де-юре не уполномочен принять решение, за которое передаётся взятка, но де-факто может пролоббировать таковое благодаря служебной или личной связи с взяткополучателем.

Кстати, именно следственный отдел УВД САО, который возглавлял Виталий Мамонов, занимается расследованием резонансного ДТП на улице Верхняя Масловка. Напомним, 18 июня ехавший на большой скорости BMW выскочил на тротуар и сбил двух женщин. Одна из них погибла - 28-летняя Наталья Львова находилась на восьмом месяце беременности. За рулем автомобиля сидел 31-летний топ-менеджер университета «Синергия» Михаил Исаханов. Алкотестер не показал наличие алкоголя в организме водителя, однако экспертизу на наркотики Исаханов пройти отказался. Сейчас он под арестом. По статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека по неосторожности» ему грозит до 5 лет реального срока.