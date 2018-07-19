Госдума в течение двух месяцев ждет поправки к пенсионному законопроекту

СЕГОДНЯ 13:40 2018-07-19T15:23:15+03:00

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В Государственной думе продлили более чем на месяц - с 18 августа до 24 сентября - срок, до истечения которого принимаются поправки к законопроекту об изменении пенсионного законодательства, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг.

Напомним, Госдума в настоящее время рассматривает правительственный законопроект об изменении пенсионного законодательства, одно из ключевых положений которого - повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет и для мужчин с 60 до 65.

Исполнение предлагаемых в нем мер позволит создать условия для повышения размера пенсий с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям, в том числе с учетом увеличения продолжительности жизни, а также - для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы России в целом, говорится в пояснительной записке к законопроекту.