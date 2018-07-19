2018-07-19T14:12:50+03:00
Спорт

Криштиану Роналду стал лицом туалетной бумаги

Авторы необычного сувенира - обиженные на игрока болельщики «Неаполя»
Сергей КИРИЛЛОВ
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Нельзя разочаровывать своих поклонников.Нельзя разочаровывать своих поклонников.Фото: twitter.com
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Лучший футболист мира Криштиану Роналду сразу после чемпионата мира перешел из «Реала» в «Ювентус». «Старая Синьора» заплатила за трансфер стареющей звезды 100 миллионов евро. Но, как оказалось, красавчик мог оказаться в другом итальянском клубе - «Наполи», который мечтает подвинуть «Юве» с чемпионского трона. Увы, денег на полноценный выкуп 33-летнего форварда и его зарплату у неаполитанцев не нашлось. А вот туринцы не поскупились и положили CR7 30 миллионов евро в год. Это рекорд среди футболистов всех времен.

Любопытно, что новую высокооплачиваемую работу Роналду нашел всего с одного пинка, верней удара через себя в ворота «Ювентуса» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Этот гол, кстати, был признан самым красивым в прошлом сезоне.

А вот болельщики «Неаполя», которые еще помнят как за их клуб играл Диего Марадона, очень расстроились сорвавшемуся переходу. И выпустили у себя туалетную бумагу с изображением Роналду. Словом, страсти в чемпионате Италии закипели еще за месяц до его начала.

Кстати, после ухода Роналду из «Реала» королевский клуб нстал терять своих болельщиков и от официального командного твиттера отписался почти миллион человек. Приблизительно столько же новых пользователей получил «Ювентус».

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