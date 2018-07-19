ВТБ предлагает снизить роль доллара в экономике России

СЕГОДНЯ 16:10 2018-07-19T16:24:57+03:00

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13 июля президент ВТБ Андрей Костин встретился с Владимиром Путиным. Финансист рассказал главе государства о плане по расширению использования рубля в международных расчетах.

- Наши специалисты приготовили целый проект предложений, направленных на дальнейшее расширение использования рубля в международных расчетах для того, чтобы развивать российский рынок по размещению еврооблигаций, акций и созданию других деривативных инструментов, которые сегодня только на Западе используются, – сказал Костин.

Позже президент ВТБ пояснил журналистам, о каких конкретно мерах идет речь.

- Наши предложения связаны с тем, что российским предприятиям нужно перерегистрироваться в России, - рассказал Андрей Костин в интервью каналу «Россия 24». - Мы видим на примере наших коллег, которых попали под санкции, насколько плох для них тот факт, что сами компании зарегистрированы за рубежом, это тотальная потеря управляемости сразу после введения санкций. Поэтому, мне кажется, сейчас рассматривается инициатива, в том числе, о создании особых зон в России, в Калининграде, на острове Русский, с особым налоговым и бюрократическим режимами. Вторая идея - это развитие расчетных функций в рублях, в юанях, в евро, чтобы мы могли и акции, и облигации размещать. Это уже есть сейчас, ВТБ размещал свои акции здесь, но надо шире практиковать, мы для этого создали все условия за последние годы, нам нужно развивать собственный рынок.

Кроме этого, по мнению Костина, было бы неплохо уменьшить роль доллара в экономике России.

- Центральный банк часто критикуют за то, что они деньги держат за границей, - сказал президент ВТБ журналистам. - Я думаю, что это правильно отчасти. Все это делают, но, конечно, как-то надо распределить, минимизировать риски, поскольку сегодня Соединенные Штаты представляют наибольшую угрозу с точки зрения выведения разного рода санкций, больше чем Европа или какие-то другие страны. Я думаю, что, наверное, Центробанк и Министерство финансов учитывают это в своей политике.

Интересно, что ЦБ России в итоге поступил именно так, как рекомендовал сделать Костин. К середине июля страна распродала почти все американские облигации. Вложения в госдолг США сократились до минимума за последние 11 лет. Если в марте 2018 года государство держало в ценных бумагах Штатов $96 млрд. долларов, то сейчас речь идет о 14,9 млрд. Это в 12 раз меньше, чем было в 2010 году.

Напомним, Андрей Костин уже не раз призывал к экспансии рубля. На Международном финансовом конгрессе в июне 2018 года финансист уже говорил о дедолларизации экономики. Президент ВТБ заявил, что «доллар уже всех забил».

- У нас каждая бабушка с утра считает курс и думает, в какую валюту ей вложиться. Каждый форексом занимается, – заявил Костин.