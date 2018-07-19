2018-07-19T18:20:36+03:00
Общество

Владимир Соловьев о новом почетном звании: Я выполнил часть своих предвыборных обязательств

Председатель СЖР в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, кто может стать Заслуженным журналистом России и какие льготы его ждут [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Владимир Соловьев попросил президента учредить звание «Заслуженный журналист России». Фото: Сергей Савостьянов/ТАССВладимир Соловьев попросил президента учредить звание «Заслуженный журналист России». Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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- Владимир, прежде всего, хочу поздравить, потому что не так часто предложение руководителя нашего Союза журналистов, озвученное в стенах «Комсомольской правды», в присутствии главы государства, находит такой быстрый, оперативный и отличный отклик.

(Напомним - 11 января этого года во время визита Владимира Путина в редакцию «Комсомолки» именно глава Союза журналистов страны Владимир Соловьев попросил президента учредить звание «Заслуженный журналист России».)

- Действительно, все началось с «Комсомольской правды» минувшей зимой. Наверное, удачное место нашли коллеги наши, руководители СМИ встретиться с президентом.

- Это президент нашел, наверное, все-таки.

- Ну, и президент нашел. В общем, удачное получилось сочетание, что именно от «Комсомолки» все началось. И мне тогда пришлось срочно приехать с отдыха, ночь целую летел, все бросил, хотя билет был на другое число. Но удалось добраться, попасть к вам в «Комсомолку» на встречу и задать вопрос.

По сути, я выполнил часть своих предвыборных обязательств. Потому что на нашем ХII съезде Союза журналистов об этом говорили все выступающие. 25 лет не могли пробить эту инициативу - об учреждении звания «Заслуженный журналист России», а тут достаточно быстро получилось.

- Может быть, сделать традиционными такие встречи руководителей СМИ в «Комсомольской правде» с президентом, при участии председателя Союза журналистов России?

- Отличная идея, полностью поддерживаю. Давайте теперь попробуем уговорить президента.

- Я так понял, что эскиз какого-то знака разрабатывается. А что значит «Заслуженный журналист»? По-моему, все журналисты заслуженные, которые достойно работают.

- Начнем по порядку – со значка. Кстати, сейчас объявили конкурс на изменение официального знака Союза - к нашему юбилею (в ноябре этого года мы будем отмечать 100-летие нашей творческой организации). Сейчас это - такое старинное перо на фоне флага России. Теперь хотим туда добавить - как тень от пера - изображение компьютерной мышки.

Ну, а тот знак, который будут носить на груди (с гордостью, я надеюсь) наши ветераны, которые станут Заслуженными журналистами России, это уже не наша работа и не наша во многом забота, это разрабатывает геральдический совет при Администрации Президента России. Там и должен родиться почетный знак. Мы его еще не видели.

- А кто будет заслуженным, как вы будете определять?

- Критерий – 20 лет бессменной работы, в данном случае в средствах массовой информации, и уважение зрителей, читателей, слушателей. Это должен быть очень заслуженный человек, очень уважаемый.

Документы на это звание будет подавать редакция либо региональное отделение Союза журналистов. У нас их 83 по стране. Либо - наше основное управление – секретариат Союза журналистов.

Ну, а дальше эти бумаги идут таким же образом, как представление к государственной награде. Потому что Указ о награждении подписывается президентом и знак вручается президентом. И, я надеюсь, что на нашем 100-летии (оно будет 14 ноября отмечаться в Москве при участии всей элиты журналистского сообщества России и мира) Владимир Путин, которого мы пригласили, сможет вручить первые такие знаки первым почетным Заслуженным журналистам России.

- То есть - вы списки готовите?

- Мы думаем о некоторых фамилиях, но пока я не буду их называть. Но это всем известные и заслуженные люди, к которым ни у кого нет вопросов с любой части нашего политического спектра.

- Скажите, какие будут льготы, привилегии - у заслуженных? Потому что, к примеру, у народных артистов и так далее - все это есть...

- Это тоже забота наградного управления и администрации. А какие конкретно могут быть льготы, пока еще непонятно...

Что интересно... Во многих регионах России уже имеются региональные звания Заслуженного журналиста. И они дают достаточно большие льготы. И это очень важно, потому что пенсии небольшие.

Как вариант... Звание Заслуженный журналист Удмуртской республики предоставляет скидки на оплату коммунальных услуг, какие-то прибавки к пенсии и так далее. Это очень важно.

Думаю, что учреждение звания Заслуженного журналиста России станет катализатором для появления таких же званий во всех регионах страны, и там к этим званиям будут приложены, я надеюсь, какие-то льготы. Это зависит от властей на местах.

- Еще раз поздравляю.

- Спасибо. Привет коллегам в «Комсомолке». Я всегда на связи.

Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России - о новом почетном звании

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