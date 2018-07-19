2018-07-19T18:38:34+03:00
В мире

В Англии вынесли приговор террористу, который хотел обезглавить Терезу Мэй

Боевик — член запрещенной в России группировки «Исламское государство»
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Рахман хотел взорвать ворота у въезда на Даунинг-стрит, а затем с ножом добежать до резиденции Терезы Мэй и отрезать ей голову.Рахман хотел взорвать ворота у въезда на Даунинг-стрит, а затем с ножом добежать до резиденции Терезы Мэй и отрезать ей голову.Фото: REUTERS
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Лондонский суд Олд-Бейли (главный криминальный суд Британии) признал 20-летнего Нааимура Закарию Рахмана виновным в планировании убийства премьер-министра страны. Его арестовали в конце ноября прошлого года. Тогда британские СМИ со ссылкой на гособвинение писали, что Рахман хотел взорвать ворота у въезда на Даунинг-стрит (бомба у него была спрятана в сумке), а затем с ножом добежать до резиденции Терезы Мэй и отрезать ей голову.

КАК ЛОВИЛИ ТЕРРОРИСТА

Сотрудники ЦРУ нашли Рахмана в соцсетях и начали с ним переписку, прикинувшись членами ИГИЛа. Поверив агентам, юный смертник рассказал им все свои планы. После чего ЦРУшники «передали» террориста своим британским коллегам из МИ-5. И те продолжили виртуальное общение с радикалом. Выяснилось, что Нааимур — не первый террорист в семье. Его дядя Мусадикур Рохаман воевал на стороне боевиков в Сирии и был убит неподалеку от города Ракка при авиаударе международной коалиции. Вот Рахман и решил отомстить за родственника.

А ТРАМП ПРЕДУПРЕЖДАЛ

- Чем больше радикальных проповедников, тем чаще такое будет происходить, - рассказал «КП» религиовед Роман Силантьев. - Это можно сравнить с наркотиками. Если вы уничтожаете наркодилеров, то и наркоманов у вас со временем становится меньше. Другой вопрос, что вербуют боевиков двумя путями — прямо и через интернет. С последним бороться намного сложнее. Но если устранить лжепроповедников и снести бульдозерами мечети, где не молятся, а готовят теракты, то жить станет намного легче. В Лондоне с радикалами борются вяло. Миграционная политика никудышная. О чем сказал Трамп в интервью газете The Sun. И он был прав.

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