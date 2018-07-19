Главной проблемой рыбаков заинтересовались в РСПП и в Совете Федерации

СЕГОДНЯ 18:30 2018-07-19T18:40:40+03:00

По словам вице-президента союза Виктора Черепова, сложившаяся проблема с квотами на краба - это не просто передел рынка, а поворотный момент, который затрагивает экономику всей страны

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Свое мнение заместитель президента Российского Союза предпринимателей и промышленников (РСПП) Виктор Черепов высказал на заседании Комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре, которое прошло 17 июля 2018 года. Его в этом заявлении поддержали и другие участники собрания - вице-президент РСПП Герман Зверев, депутат Госдумы РФ Владимир Блоцкий, заместитель сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева, представители Минэкономразвития РФ, Минпромторга России, общественных и профессиональных отраслевых объединений, научно-исследовательских центров. Главной темой для обсуждения стали неоднократные попытки некоторых лиц нарушить исторический принцип распределения долей квот на вылов водных биоресурсов (ВБР) и доклад ФАС России «О состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2017 год», который ведомство подготовило наспех и, судя по всему, в условиях полной секретности.

Виктор Черепов и Герман Зверев. Автор фото: Кира НЕМИРОВА.

На заседании доклад тщательно разобрали, отметив, что при его подготовке антимонопольная служба не обращалась за данными ни в налоговую, ни в другие ведомства. Член Совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов указал на то, что специалисты ФАС не использовали материалы и выводы доклада ЭИСИ, а также материалы других экспертных центров. Но при этом в докладе рыбную отрасль называют неразвивающейся.

В итоге, проанализировав документ, Комиссия по рыбному хозяйству и аквакультуре одного из ведущих общенациональных бизнес-объединений установила, что доклад ФАС России не содержит финансово-экономического обоснования предлагаемых изменений базовых принципов законодательства о рыболовстве.

В частности, о развитии отрасли говорит оборот рыболовецких предприятий, который в 2017 году превысил 310 млрд рублей. По итогам 2017 года суммарный вылов водных биоресурсов (ВБР) российскими предприятиями достиг максимума за 25 лет – 4,9 млн тонн. Производство рыбной продукции в 2017 году выросло до почти 4,2 млн тонн, что на 11% больше, чем в 2014 году. В 2017 году одна тонна вылова ВБР принесла нашему рыбохозяйственному комплексу 64 тысячи рублей выручки, аналогичный показатель в 2014 году – 40 тысяч рублей. Показатели отрасли в целом прямо пропорциональны выводам, сделанным экспертами ФАС в своем докладе

Исполнительный вице-президент РСПП Виктор Черепов призвал рыбаков всей страны к активным действиям для защиты своей позиции.

«Последние события говорят о том, что мы должны активно действовать для решения возникших проблем, привлекая к участию крупнейшие рыбопромышленные организации, региональные органы власти. Площадка РСПП всегда была полезной для принятия взвешенных решений, и такой вопрос, который является краеугольным камнем, нужно ставить на обсуждение в Союзе. Потому что сложившаяся проблема – это не просто передел рынка, а поворотный момент, который затрагивает экономику всей страны», – подчеркнул Виктор Черепов.

На комиссии присутствовали представители Госдумы РФ, Софреда, Минэкономразвития РФ, Минпромторга России, профессиональных объединений и научно-исследовательских центров. Автор фото: Кира НЕМИРОВА.

Заведующий отделом международных рынков ИМЭМО РАН Яков Миркин отметил, что «изъятие через крабовые аукционы 80–150 млрд рублей просто загубит успешную экспортную, очень важную для страны отрасль».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева подчеркнула, что попытки изменения законодательных основ отрасли намеренно пытаются осуществить в режиме секретности, чтобы не вызывать общественного резонанса.

«Для нас стабильность и предсказуемость бизнеса важны, но и бизнес ждет предсказуемости власти, потому что от этого зависит развитие отрасли и общества в целом. Цепная реакция изменений может коснуться и других отраслей», - отметила сенатор.

Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре утвердила пакет рекомендаций, чтобы отправить его в правительство, а также рассмотреть на заседании Бюро Правления РСПП под председательством президента Союза Александра Шохина.