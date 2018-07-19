2018-07-19T19:11:09+03:00
В мире

Дональд Трамп заявил, что ждет с нетерпением новой встречи с Путиным

Президент США то обвиняет Россию, то считает, что все проблемы можно решить
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Дональд Трамп делает противоречащие друг друг громкие заявленияДональд Трамп делает противоречащие друг друг громкие заявленияФото: REUTERS
Изменить размер текста:

После встречи в Хельсинки с Владимиром Путиным Дональд Трамп делает противоречащие друг друг громкие заявления. Списать которые, наверное, нужно на ненормальный домашний климат - ведь по возвращении в США некоторые оппоненты чуть ли не объявили его национальным предателем.

В интервью телеканалу CBS он сказал, что согласен с оценкой директора нацразведки США Дэна Коутса о возможном вмешательстве России в ноябрьские выборы в Конгресс.

- Он делает очень хорошую работу. Я верю в Дэна Коутса. И если он говорит, то я принимаю это. Но я вам скажу, что лучше бы этого (вмешательства. - Ред.) не было, - вещал американский лидер.

Упомянул он и об ответственности президента России за так называемое вмешательство в выборы-2016.

- Да, потому что он во главе страны. Это то же самое, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране. Так что, конечно, как лидера страны. вы могли бы считать его ответственным, - отметил Трамп в телеэфире.

Напомним, что на совместной с Путиным пресс-конференции Трамп подчеркнул, что «виноваты обе стороны», спровоцировав у себя на родине шквал негодования. На следующий день он говорил уже о том, что доказательств этого вмешательства не видит, а еще через сутки допустил, что оно все-таки было...

А уже в четверг в его Твиттере появилось сразу несколько записей про Россию - одна радужнее другой.

- Фейковые СМИ так сильно хотят увидеть серьезную конфронтацию с Россией, даже такую конфронтацию, которая может привести к войне. Они так сильно и безрассудно давят и ненавидят тот факт, что у меня, вероятно, будут хорошие отношения с Путиным, - гласил первый твит.

- Саммит с Россией стал большим успехом, за исключением реального врага в лице фейковых СМИ. Я с нетерпением жду нашей второй встречи, чтобы мы могли начать обсуждать реализацию некоторых из вещей, которые мы обсуждали, включая борьбу с терроризмом, безопасность Израиля, распространение ядерного оружия, кибер-атаки, торговлю, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и многое другое. Есть много вопросов, некоторые легкие, некоторые тяжелые. Но они все могут быть решены! - гласил второй.

РЕАКЦИЯ

В Кремле пока нет информации о возможности провести новую встречу лидеров России и США.

- Пока не обговаривали этот вопрос, - лаконично ответил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Основатель Фейсбука Марк Цукерберг, которого вызывали на ковер и в Конгресс, и в Европарламент, сейчас объявил о наличии доказательств попыток России повлиять на американские выборы через его соцсеть.

- Имеющиеся в нашем распоряжении данные достаточно ясно указывают на то, что россияне действительно пытались повлиять на выборы, - заявил он в интервью изданию Recode. - Мы обнаружили это в середине 2015 года и проинформировали ФБР. Потом мы видели такую же активность в 2016 году и идентифицировали некоторых из этих людей. Во время выборов мы получали некоторую информацию от ФБР, которая помогла нам понять общую картину. Вы можете увидеть ее в документе прокурора Мюллера, выпущенном на прошлой неделе. Это - часть наших находок.

Напомним, ранее власти США заочно предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам ГРУ. Они якобы взломали почтовые ящики Хиллари Клинтон и ее команды.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Андрей КОРТУНОВ, гендиректор Российского совета по международным делам:

«Дональду можно только посочувствовать»

- Из-за внутриполитической ситуации в США Трамп оказался в очень трудном положении: если он подтвердит факт вмешательства, то это поставит под вопрос его легитимность как президента, если будет отрицать, то все равно скандал - получается, что он доверяет Путину больше, чем собственным спецслужбам. Вот он и ищет, импровизируя, некую формулу, которая бы позволила ему выбраться из этой ловушки. Изворачивается, как может, а критика только усиливается. Ему можно только посочувствовать. Поскольку он занят собственным политическим выживанием, то в ближайшем будущем ожидать от него какой-то последовательности не приходится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ядерная программа Ирана, война в Сирии и нашествие мигрантов в ЕС: что предложил России президент США

В понедельник, 16 июля, президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретились в Хельсинки. Итоговые заявления, которые главы государств сделали после этих переговоров, мы попросили прокомментировать экспертов. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
А поутру они проснулись... Что изменится в российско-американских отношениях после Хельсинки
Михаил Леонтьев и Илья Савельев готовы обсудить с вами эту и другие важные новости в эфире программы «ГлавТема» на Радио «Комсомольская правда» [видеотрансляция с 20:00 мск]
Генпрокуратура: Американские чиновники придумали санкции против России, чтобы скрыть свои махинации
Наши следователи готовы предъявить обвинения высокопоставленным сотрудникам спецслужб США и Госдепа по делу о финансовых спекуляциях инвестфонда Hermitage Capital
Новости 24
Суд арестовал чиновника Минобороны РФ по делу о взятке в 11 млн рублей
Назарбаев выразил соболезнования в связи с гибелью бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена
Бельгия на полтора чала закрывала аэропорты для взлета и посадки самолетов из-за сбоя
Президент Хорватии назвала албанцев «братьями по оружию»
Путин обсудил с членами Совбеза итоги встречи с Трампом
В Казахстане завели дело после смерти бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена
Игроки сборной Хорватии подарили свои футболки спасенным тайским мальчикам
Московские школьники собрались в учителя математики
В Турции по делу об убийстве посла Андрея Карлова арестовали экс-полицейского
Черногория ответила на заявление Трампа об «агрессивном народе»
Бренд Burberry уничтожил свою продукцию на сумму 28 млн фунтов стерлингов
Трамп признался, кого хотел бы видеть своим соперником на президентских выборах
Верховный суд Испании отозвал европейский ордер на арест Пучдемона
Замглавы МВД Великобритании опроверг установление виновных в отравлении Скрипалей
Встреча военного летчика со своей собакой спустя полгода разлуки умилила соцсети
Трамп: С нетерпением жду следующей встречи с президентом Путиным
ФИФА перенесла публикацию нового рейтинга сборных на 16 августа
Time совместил лица Путина и Трампа на обложке
AliExpress запускает бесплатную доставку по России день в день
В России впервые выявили поддельные двухтысячные купюры
Путин подписал закон о праве повышать пошлины на бензин до 90%
Бред Питт и Ди Каприо могли сыграть главные роли в "Горбатой горе"
В Подмосковье вор решил вернуть украденные вещи местной жительнице
В Госдуме приняли закон о создании в России апелляционных и кассационных судов
Призер Олимпиады в Сочи фигурист Денис Тен скончался после нападения грабителей
Никакого "двойного дна": Путин назвал "Северный поток-2" коммерческим проектом
Правительство решило улучшить охрану Третьяковской галереи
Бельгийский парламентарий выступил за отмену санкций против России
Путин заявил, что соразмерно ответит НАТО, разместившим военные базы у границ России