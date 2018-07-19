Дональд Трамп заявил, что ждет с нетерпением новой встречи с Путиным

СЕГОДНЯ 19:05 2018-07-19T19:11:09+03:00

Президент США то обвиняет Россию, то считает, что все проблемы можно решить

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После встречи в Хельсинки с Владимиром Путиным Дональд Трамп делает противоречащие друг друг громкие заявления. Списать которые, наверное, нужно на ненормальный домашний климат - ведь по возвращении в США некоторые оппоненты чуть ли не объявили его национальным предателем.

В интервью телеканалу CBS он сказал, что согласен с оценкой директора нацразведки США Дэна Коутса о возможном вмешательстве России в ноябрьские выборы в Конгресс.

- Он делает очень хорошую работу. Я верю в Дэна Коутса. И если он говорит, то я принимаю это. Но я вам скажу, что лучше бы этого (вмешательства. - Ред.) не было, - вещал американский лидер.

Упомянул он и об ответственности президента России за так называемое вмешательство в выборы-2016.

- Да, потому что он во главе страны. Это то же самое, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране. Так что, конечно, как лидера страны. вы могли бы считать его ответственным, - отметил Трамп в телеэфире.

Напомним, что на совместной с Путиным пресс-конференции Трамп подчеркнул, что «виноваты обе стороны», спровоцировав у себя на родине шквал негодования. На следующий день он говорил уже о том, что доказательств этого вмешательства не видит, а еще через сутки допустил, что оно все-таки было...

А уже в четверг в его Твиттере появилось сразу несколько записей про Россию - одна радужнее другой.

- Фейковые СМИ так сильно хотят увидеть серьезную конфронтацию с Россией, даже такую конфронтацию, которая может привести к войне. Они так сильно и безрассудно давят и ненавидят тот факт, что у меня, вероятно, будут хорошие отношения с Путиным, - гласил первый твит.

- Саммит с Россией стал большим успехом, за исключением реального врага в лице фейковых СМИ. Я с нетерпением жду нашей второй встречи, чтобы мы могли начать обсуждать реализацию некоторых из вещей, которые мы обсуждали, включая борьбу с терроризмом, безопасность Израиля, распространение ядерного оружия, кибер-атаки, торговлю, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и многое другое. Есть много вопросов, некоторые легкие, некоторые тяжелые. Но они все могут быть решены! - гласил второй.

РЕАКЦИЯ

В Кремле пока нет информации о возможности провести новую встречу лидеров России и США.

- Пока не обговаривали этот вопрос, - лаконично ответил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Основатель Фейсбука Марк Цукерберг, которого вызывали на ковер и в Конгресс, и в Европарламент, сейчас объявил о наличии доказательств попыток России повлиять на американские выборы через его соцсеть.

- Имеющиеся в нашем распоряжении данные достаточно ясно указывают на то, что россияне действительно пытались повлиять на выборы, - заявил он в интервью изданию Recode. - Мы обнаружили это в середине 2015 года и проинформировали ФБР. Потом мы видели такую же активность в 2016 году и идентифицировали некоторых из этих людей. Во время выборов мы получали некоторую информацию от ФБР, которая помогла нам понять общую картину. Вы можете увидеть ее в документе прокурора Мюллера, выпущенном на прошлой неделе. Это - часть наших находок.

Напомним, ранее власти США заочно предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам ГРУ. Они якобы взломали почтовые ящики Хиллари Клинтон и ее команды.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Андрей КОРТУНОВ, гендиректор Российского совета по международным делам:

«Дональду можно только посочувствовать»

- Из-за внутриполитической ситуации в США Трамп оказался в очень трудном положении: если он подтвердит факт вмешательства, то это поставит под вопрос его легитимность как президента, если будет отрицать, то все равно скандал - получается, что он доверяет Путину больше, чем собственным спецслужбам. Вот он и ищет, импровизируя, некую формулу, которая бы позволила ему выбраться из этой ловушки. Изворачивается, как может, а критика только усиливается. Ему можно только посочувствовать. Поскольку он занят собственным политическим выживанием, то в ближайшем будущем ожидать от него какой-то последовательности не приходится.

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