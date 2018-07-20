Едем через границу на автомобиле: лайфхаки, подводные камни, особенности
Бесценные советы от автожурналиста, редактора отдела автомобильной информации журнала "За рулем" Кирилла Милешкина
Это снимок был сделан в Мамоново, Калининградская область. Люди стоят в очередь для прохождения российско-польской границы. Погранперехода даже не видно, стоять придется несколько часов.Фото: Татьяна Мальцева
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Едем через границу на автомобиле: лайфхаки, подводные камни, особенности
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