2018-07-20T01:38:34+03:00
Экономика

Как обезопасить себя, если у вас украли симку и кредитку

Поговорил с незнакомцами - потерял 350 тысяч
Софья РУЧКО
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Как обезопасить себя, если у вас украли симку и кредиткуКак обезопасить себя, если у вас украли симку и кредиткуФото: Евгения ГУСЕВА
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ВСЕГО-ТО ПОКАЗАЛ ДОРОГУ...

Никита возвращался поздно вечером от приятеля. На улице двое молодых людей спросили его, как найти нужный им дом.

- Я как житель района рад был им помочь, - вспоминает Никита.

Он достал мобильник и стал показывать дорогу на карте навигатора. Один из незнакомцев попросил дать телефон, чтобы самому посмотреть маршрут. Никита отдал смартфон буквально на пару минут. Определившись с навигацией, молодые люди разошлись.

Утром Никита заметил, что телефон не видит симку. Она исчезла. Потом обнаружилась пропажа кредитной карты. Кошелек вечером лежал во внешнем кармане, и из него аккуратно испарилась именно банковская карта. За этим открытием последовало еще одно: с кредитки преступники (а именно ими и оказались незнакомцы) списали 350 тыс. руб...

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ИГОЛКА - НОВОЕ ОРУЖИЕ ВОРОВ

Технически афера выглядит так. В некоторых телефонах (например, в популярных айфонах) СИМ-карта вставляется сбоку, и, чтобы ее достать, не надо разбирать корпус. Симка в таких случаях легко вылетает - достаточно надавить в специальное отверстие чем-то острым. Как рассказали в полиции, кража симок из телефонов сейчас популярна у мошенников. У них есть специальный воровской набор с иголкой. Одно легкое нажатие - и сим-карта в руках у воров.

А на сайте банка, который выпустил Никитину кредитку, возможно войти в онлайн-банк, зная только номер карты и CVC/CVV- код (все эти данные есть на самой карте). И имея телефон, который к карте привязан. На него пришлют код доступа, если вы забыли свой логин-пароль. Воры просто вставили похищенную симку в свой мобильник - и без проблем получили доступ к банковскому счету Никиты.

Наутро наш герой позвонил в банк и рассказал о происшествии. Но там вернуть украденные деньги отказались (на карте были не только кредитные, но и собственные средства). Более того, настаивают на том, чтобы парень теперь выплачивал кредит.

«КП» в том самом банке сказали, что «таких последствий можно было избежать при наличии пин-кода на СИМ-карте». И валят всю вину на Никиту. Дескать, вся эта история произошла только из-за того, что он предоставил (хоть и не добровольно) преступникам доступ к кредитке и симке.

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ИДИТЕ В СУД

У специалистов другое мнение - банк должен вернуть Никите деньги. Почему? Сделать это его обязывает закон «О национальной платежной системе».

- Банк всегда должен возвращать деньги клиентам, которые пропали в ходе противоправных операций. Граждане, в свою очередь, должны информировать о случившемся банк в течение суток после того, как обнаружили, что их обворовали, - комментирует ситуацию банковский эксперт Тимур Аитов.

Правда, тут же добавляет:

- Когда этот закон принимали, боялись, что клиенты начнут обманывать банки. Но в реальности все вышло наоборот. Оказалось, что банки почти никогда не возвращают деньги обманутым людям. Они находят десятки причин для отказа. Банковские юристы не зря едят свой хлеб.

- В случае сомнительной операции банк должен вернуть деньги на счет клиента, а потом расследовать ситуацию. Но кредитным организациям такой подход не нравится. В случае кражи с карты денег российские банки возвращают средства клиентам гораздо реже, чем это делают их зарубежные коллеги. Людям в таких ситуациях приходится доказывать отсутствие злого умысла или преступной небрежности. Сделать это непросто, - рассказывает председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов.

И что делать? В такой ситуации, как у Никиты, эксперты рекомендуют идти в суд. И не в один.

- Часто суд первой инстанции встает на сторону банков. А вот суд второй инстанции почти всегда на стороне потерпевшего. Я советую клиентам быть настойчивыми и добиваться правды, идти до конца, - говорит Тимур Аитов.

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