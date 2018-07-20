2018-07-20T16:39:16+03:00
Звезды

Беременная Регина Тодоренко перестала скрывать свои отношения с Владом Топаловым

Пара вместе появилась на премии Glamour
Ольга АНТОНОВА
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Беременная Регина Тодоренко перестала скрывать свои отношения с Владом Топаловым. Фото: instagram.comБеременная Регина Тодоренко перестала скрывать свои отношения с Владом Топаловым. Фото: instagram.com
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Пожалуй, одними из самых обсуждаемых гостей премии Glamour стала Регина Тодоренко, которая пришла вместе со своим возлюбленным Владом Топаловым, тем самым окончательно рассекретив их отношения. Но это было не единственным сюрпризом. Для выхода в свет бывшая ведущая шоу «Орел и решка» выбрала очень свободное платье, скрывающее талию. Но тонкий шелк при любом дуновении ветра все равно подчеркивал округлившийся живот звезды телеканала «Пятница!». И всем стало совсем очевидно, что уже скоро Регина отправится в декрет.

«Если ты рядом с мужчиной, который поддерживает тебя в любых сумасшедших начинаниях, верит в твой успех и любит всем сердцем, значит пора унести его домой с этой шумной тусовки, пока другие не обратили внимание! А если честно, как же круто чувствовать поддержку в такие ответственные моменты как сегодня, под ногами земля становится крепче. Когда мужчина верит в женщину и гордится её достижениями, – это большое счастье!»- тем временем заявила сама Тодоренко о совместном выходе их с Владом в свет.

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Регина Тодоренко перестала скрывать свои отношения с Владом Топаловым
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Кстати, молодые люди появились на вечеринке в качестве номинантов категории «Пара года».

Напомним, что в начале июня этого года Тодоренко опровергла слухи о своей беременности, сказав, что единственным «ребенком», которого она вынашивала девять месяцев, можно считать её проект «Пятница с Региной». Но, кажется, ведущая все же лукавила.

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