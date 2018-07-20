Подмосковные экологи оценили опыт МНПЗ в организации современной системы мониторинга

СЕГОДНЯ 18:00 2018-07-20T18:05:44+03:00

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Когда эксперты Всероссийского общества охраны природы Московской области планировали рабочую поездку на Московский НПЗ, они предполагали, что увидят сами современные системы мониторинга производства, но в реальности опыт предприятия в рамках осуществления экоконтроля оказался даже выше их ожиданий. С 2018 года Московский НПЗ является пилотной площадкой для разработки единых федеральных требований по внедрению отраслевых систем мониторинга. И собственно, визит экспертов – экологов стал частью программы изучения передовых природоохранных проектов на крупнейших предприятиях столичного региона.

Предприятие задает тренды в политике экоконтроля в промышленности

«Система экологического мониторинга МНПЗ по праву считается одной из лучших и является примером для других предприятий. Фактически это пять уровней последовательного контроля, начиная с датчиков в ближайших жилых районах и заканчивая регулярным контролем самой производственной площадки. И это не закрытые данные: вся информация абсолютно доступна. Наша организация будет работать над тем, чтобы такой опыт был тиражирован на промышленность Московской области и предприятия ТЭК по всей стране в целом», — сказал первый заместитель председателя Центрального совета ВООП Элмурод Расулмухамедов.

Действительно, комплексная система экомониторинга на НПЗ предусматривает регулярный контроль в пределах санитарно-защитной зоны и на территории предприятия. Данные передаются надзорным органам, публикуются в открытом доступе на сайте завода и отображаются на уличном светодиодном экране. Система настолько прозрачна, что утаить что-то просто невозможно. Плюс, производственные объекты МНПЗ оборудованы газоанализаторами, которые автоматически передают данные в надзорные ведомства. На границах санитарно-защитной зоны предприятия дополнительно размещены городские пункты контроля загазованности «Мосэкомониторинга».

Чтобы убедиться в том, что система мониторинга работает, как часы и в ней почти исключены сбои, эксперты осмотрели ключевые производственные объекты МНПЗ, ознакомились с технологиями лабораторного контроля. Заглянули и центральную операторную МНПЗ, откуда осуществляется цифровой контроль за основными производственными процессами завода и соблюдением экологических норм.

Подмосковные экологи оценили опыт МНПЗ в организации современной системы мониторинга

Стоит отметить, что соблюдение высоких стандартов экологического регламента на предприятии стало возможно еще и благодаря строительству и запуску комплекса биологических очистных сооружений «Биосфера». Благодаря ему, МНПЗ последовательно снижает нагрузку производства на окружающую среду. За счет использования современных технологий «Биосфера» обеспечивает практически замкнутый цикл водопотребления и существенно снижает нагрузку на городскую очистную инфраструктуру. Московский НПЗ в 2,5 раза сократил забор речной воды, 75% очищенных стоков возвращается обратно в производство.

Собственно, о том, что почти на нет, сошли жалобы на неприятный запах местных жителей Капотни (район, где расположен МНПЗ) говорил в рамках Moscow Urban Forum 2018 и руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Антон Кульбачевский.

- В Капотне в 2010 году было около 4,5 тысяч жалоб на состояние атмосферы. В 2017 году - от 20 до 30 жалоб. Зачастую люди путают воздействие Московского НПЗ или транспорта, который стоит на МКАД, - заявил эколог, отметив, что на выбросы от автотранспорта приходится свыше 90% загрязнения атмосферного воздуха.

Кульбачевский также отметил, что со временем воздействие на окружающую среду будет продолжать снижаться благодаря модернизации многих предприятий.

Надо отметить, что если некоторые предприятия только переходят на новые экологические стандарты, НПЗ уже давно следует им. Предприятие запустило программу комплексной модернизации производства еще в 2011 году. И на сегодняшний день уже полностью ликвидированы отходы, накопленные до 1991 года, произведена полная рекультивация земель, закрыты старые механические очистные сооружения, на их месте построены современные, закрытого типа. Также на предприятии реконструирована установка производства битума, завод полностью перешел на выпуск экологического топлива, причем сделал это на три года раньше установленных правительством сроков. Благодаря принятым мерам за эти годы воздействие МНПЗ на окружающую среду снизилось на 50 процентов.