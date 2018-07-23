Миллион рублей на добрые дела: Лучшие волонтерские проекты со всей страны получили гранты на KFC Battle fest

СЕГОДНЯ 21:20 2018-07-23T21:17:28+03:00

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Миллион рублей на добрые дела - именно столько получили авторы лучших волонтерских проектов со всей страны. 21 июля стали известны имена победителей KFC Battle: волонтерство. Награждение прошло на Суперфинале фестиваля, который состоялся в парке Сокольники.

KFC Battle fest проходит в нашей стране уже седьмой год и объединяет самые модные и популярные молодежные направления музыки и спорта: футбол, баскетбол, рэп, вокал, блоггинг. "Волонтерство" - одно из самых молодых направлений фестиваля, оно появилось только в этом году.

- Мы очень долго вынашивали идею баттла по волонтерству. И не случайно его появление совпало с годом добровольца, объявленным в России. Очень радует и число заявок на конкурс, и их качество, - говорит Раиса Полякова, генеральный директор KFC по России и СНГ. - Каждый раз, когда мне задают вопрос: "А зачем вам вообще нужно поддерживать волонтерские проекты, зачем вы этим занимаетесь?", в голову приходит только один ответ: "Потому что это нормально. Потому что это нужно". Социальная ответственность - это то что должно быть в хорошей современной компании, это must have.

Подать заявку на конкурс мог любой житель страны, который хочет сделать жизнь вокруг чуточку лучше. Всего организаторы получили 300 заявок: несколько месяцев на сайте KFC Battle за них шло народное голосование, а затем лучшие проекты выбрало профессиональное жюри. Кстати, его состав вошли и представители Издательского дома "Комсомольская правда".

Грант, миллион рублей, будет распределен между четырьмя лучшими проектами. Поддержку получили добровольцы, снимающие социальный фильм о многодетной семье из Сызрани («Новое поколение»), волонтеры из Екатеринбурга, раздающие горячую еду бездомным («Чашка супа»), зоозащитники из Перми («Не просто кошки»), добровольцы, организующие в Москве благотворительный футбольный турнир («Фестиваль «Добрый»).

За два дня в столице фестиваль собрал рекордное количество гостей – 66 000 тысяч человек зрителей и участниковФото: Из материалов пресс-службы

Но без внимания не останется ни один из восьми финалистов:

- Кому-то будет предоставлена методическая помощь, кому-то мы поможем с привлечением волонтеров. Среди наших сотрудников две тысячи человек занимаются добровольчеством и все поданные на конкурс заявки - отличная площадка для дальнейшего сотрудничества. Кроме того, к каждому проекту-финалисту мы обязательно приставим куратора, который будет сопровождать волонтеров в дальнейшем, подсказывать, давать советы, - говорит Раиса Полякова.

Проекты, представленные на конкурс, покорили всех членов жюри:

- Результат этого конкурса - это не только материальная помощь. Мы дали ребятам веру в себя, дали им полезные контакты и выступим и в дальнейшем друзьями этих проектов, будем их "вести" и поддерживать. И пусть добра в нашей стране будет больше, - говорит представитель Национального совета по корпоративному волонтерству Вадим Ковалев.

- Чем больше компаний возьмут социальную отвественность в сво руки, тем скорее настанет то самое светлое будущее, в котором все зависит от нас с вами. Замечательно, что KFC за это взялось Очень надеюсь, что благодаря таким мероприятиям волонтеров в нашей стране будет больше. И тогда наша страна будет лучше, - отметил заместитель генерального директора «Комсомольская Правда» Роман Карманов.

КОНКРЕТНО

Кто получил гранты на добрые дела

Проект «Новое поколение», Денис Гараев (Сызрань), грант на 400 000 рублей

Проект «Чашка супа», Алёна Суханова (Екатеринбург), грант на 200 000 рублей

Проект «Не просто кошки», Дарья Тютикова (Пермь), грант на 200 000 рублей

Проект «Фестиваль «Добрый», Николай Стрельников (Москва), грант на 200 000 рублей.

ДОСЛОВНО

"Люди, которые занимаются волонтерством, имеют больше перспектив карьерного роста" - Раиса Полякова, генеральный директор KFC по России и СНГ

- Расскажите, пожалуйста, как и почему среди модных молодежных направлений баттлов KFC (футбол, рэп, стритбол) появилось волонтерство? По вашему мнению, добровольчество - это новый тренд в России? Или же это скорее аванс на будущее?

- Я думаю, что это тренд. У нас организация, в которой работает очень много молодых людей: ребята приходят с 18 лет. И мы видим этот запрос на рынке труда от молодого поколения. Помимо должности, зарплаты - что еще из себя представляет компания? Мы видим, что ребята не настроены только меркантильно, они осознают себя членами общества и хотят ему помогать. Наш фестиваль не случайно называется фестивалем "активного образа жизни" - здесь речь идет не только о спорте, а об активной жизненной позиции.

- Как вы считаете, почему сейчас в России остро стоит необходимость в таких проектах?

- Когда ребята начинают участвовать в таких проектах, у них появляются новые жизненные навыки: они учатся планировать, презентовать свои идеи, объединяться в команды, управлять. Вообще, люди, которые занимаются волонтерством, имеют больше перспектив карьерного роста. Они обладают хорошей массой того, что мы называем soft-skills, социальных навыков.

- Что больше всего импонирует вам в присланных на KFC BATTLE: волонтерство проектах, что запомнилось больше всего?

- Мне понравилось практически все (улыбается) Когда ты видишь человека, готового воплощать волонтерские проекты - это всегда заражает. Это всегда масса эмоций. Радует, что это всегда не один человек, это целая команда, которая друг друга поддерживает. Все представленные проекты были направлены на то, что волонтеров в них будет становиться все больше и больше - это тоже важно. И конечно, любопытный момент связан с ноу-хау, которые возникают в процессе реализации проектов: от методики возрождения старинных промыслов до создания полезных компьютерных программ. То есть это идеи, технологии, которые можно будет внедрять в дальнейшем.

- KFC еще и развивает корпоративное волонтерство внутри компании. Расскажите, пожалуйста, об основных проектах, в которых участвуют ваши сотрудники?

- На сегодня у нас 2 тысячи сотрудников занимаются волонтерством, реализовано более 500 проектов. Одним из основных направлений является наш корпоративный фонд "Открывая горизонты". он занимается социальной и профессиональной адаптацией выпускников и воспитанников детских домов. В чем основаная проблема? Воспитанники детских домов все время находятся под опекой воспитателей, директоров, сотрудников соцслужб. Они практически не принимают решения самостоятельно. Но это заканчивается ровно в тот момент, когда они выходят за стены детского дома. Они не знают, как устроен мир вокруг. И эта программа направлена на то, чтобы рассказать детям, как жить в большом мире, как готовить, как дружить, как платить коммунальные услуги, как работу выбрать, как эту работу получить... Наши волонтеры выезжают в детские дома и проводят там занятия в форме игры, квеста. В процессе игры ребята делают выводы и сами принимают решения.

Плюс в том, что команда наша - очень молодая. Ребята начинают работать с 18 лет и у нас есть директора ресторанов, которым 24 года. И когда они приходят в детский дом, разница в возрасте с подростками у них очень небольшая. Они там свои.

В ходе занятий воспитанники получают не только новые навыки: им важно, что к ним приезжают одни и те же люди, их ждут. Также в этой программе есть экскурсии на предприятия. У нас много поставщиков продуктов и они с удовольствием вовлекаются в это: показывают ребятам, как устроено современное производство.

Помимо этого направления, есть и другие - сотрудники выбирают, что им ближе. Есть ребята, которые занимаются бездомными животными, экологическими субботниками, посещают дома престарелых. Много людей действительно хотят волонтерить. Но им тяжело сделать первый шаг: понять, с кем, куда, как поехать. И наш фонд помогает с этим первым шагом.

- Есть ли какая-то система мотивации и поощрения волонтеров в компании?

- Да, у нас есть "Лига волонтеров". Мы их обучаем, проводим тренинги. У нас есть специальная программа для волонтеров, где их учат навыкам презентации, управления людьми. И она делает их более перспективными с точки зрения карьерного роста.

- Как вы сичтаете, какое будущее у корпоративного волонтерства в России?

- Большое будущее. Хорошо, что появляется понимание важности объединения усилий НКО, бизнеса и государства. И если эта связка действительно начнет работать, то это выстрелит очень хорошо. Отличный пример - Чемпионат мира. Волонтеры там отработали выше всяких похвал. Значит, сила-то есть!