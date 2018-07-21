Фестиваль Вайкуле в Юрмале: Лолита в провокационной футболке, Долина с подросшей внучкой

СЕГОДНЯ 20:00 2018-07-21T21:23:57+03:00

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На фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале прилетели многие российские звёзды. Ларисе Долиной и лететь не пришлось. Певица проводит летние каникулы на своей юрмальской даче с 6-летней внучкой Сашей.

- Внучка хочет стать певицей. Смотрит на меня, учится, - представила Сашу журналистам Лариса Александровна.

Певица спокойно появляется на репетиции в пляжных сарафанах и без макияжа. В Юрмале сейчас жара, поэтому в актерском гриме сложно находиться 24 часа. Артисты стараются себя беречь, делая макияж только перед выступлением.

Футболку Лолите подарил мужФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Лолита тоже спокойно ходит на фестивале без "боевой раскраски". Певица поразила закулисье провокационной футболкой с нецензурной надписью, которую ей подарил муж.

- Лолита не выбрала обычную чёрную майку. У неё, как видите, яркая футболка. Даже в этом сущность певицы проявляется, - комментирует образ звезды стилист Эстер Шенкман. - Лолита по натуре женщина-драма. Она не боится шокировать, не пытается нравится кому-то и её майка тому подтверждение. Она такая, какая есть, не придерживается форматов. Очень искренняя.

Акцент на футболку в своём образе сделал и Андрей Макаревич.

Андрей Макаревич на фестивале "Рандеву" в ЮрмалеФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Майка прикольная. В ней словно скрыт посыл: "Хочу быть современным, хочу быть молодым! - говорит об образе Макаревича звёздный стилист Эстер Шенкман. - Все супер, но сочетание майки и брюк спорное. Что касается обуви, тут, судя по всему, Андрей Вадимович надел свои любимые ботинки. По обуви видно, что музыкант в этих ботинках уже не раз выходил в свет. Ботинки немного выбиваются из общей картины. А вот украшения (браслеты и кольцо) вполне в духе Макаревича. Кольцо показывает его дух, подчеркивает, что перед нами рокер.