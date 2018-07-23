Отдохнуть и не отравиться. Где питаться летом на отдыхе и пробовать ли экзотику?
Обсуждаем с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»
Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
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Главные темы:
- Московские приставы удвоили число невыездных граждан. Разбираемся, по каким причинам могут не выпустить за границу и о том, что заранее об этом узнать, к сожалению, нельзя.
- Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2019 году. Документ опубликован 20 июля на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
- Отдохнуть и не отравиться. Где питаться летом на отдыхе? Пробовать ли экзотику?
- Назван главный кинозлодей всех времен.
Отдохнуть и не отравиться. Где питаться летом на отдыхе и пробовать ли экзотику?
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