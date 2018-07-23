В Крыму составили рейтинг самых недорогих курортов, где можно отдохнуть семьей в августе
Обсуждаем главные летние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
Обсуждаем главные летние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
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Главные темы:
- Отдых в Грузии: плюсы, минусы и цены.
- Как выбрать солнцезащитные очки.
- В Крыму составили рейтинг самых недорогих курортов, где можно отдохнуть семьей в августе.
- Коридоры власти.
- Сбрасываем лишнее с Марией Бачениной.
- На дорогах в Крыму появилось много ГИБДДшников. Явно вывели регулировать движение и разруливать пробки. Получается у них плохо, руки чешутся. Проще штрафовать приезжих и местных за тонировку и кенгурятники.
- Обзор прессы.
- Путин пообещал подумать над возвратом пива на стадионы во время футбола.
- Новости спорта.
В Крыму составили рейтинг самых недорогих курортов, где можно отдохнуть семьей в августе
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