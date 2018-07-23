23 Июль 09:05 2018-07-23T14:20:37+03:00

Обсуждаем главные летние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной

Обсуждаем главные летние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной

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Главные темы:

- Отдых в Грузии: плюсы, минусы и цены.

- Как выбрать солнцезащитные очки.

- В Крыму составили рейтинг самых недорогих курортов, где можно отдохнуть семьей в августе.

- Коридоры власти.

- Сбрасываем лишнее с Марией Бачениной.

- На дорогах в Крыму появилось много ГИБДДшников. Явно вывели регулировать движение и разруливать пробки. Получается у них плохо, руки чешутся. Проще штрафовать приезжих и местных за тонировку и кенгурятники.

- Обзор прессы.

- Путин пообещал подумать над возвратом пива на стадионы во время футбола.

- Новости спорта.