Цыгане, бунтовавшие из-за газа под Тулой, продолжают жить вне закона

СЕГОДНЯ 01:06 2018-07-23T01:05:27+03:00

Городские власти и цыгане выдумали народную забаву, которая тянется уже два года. Первые сносят незаконные халупы. Вторые на этом же месте отстраивают новые развалюхи и тянут, как пауки, к ним провода Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

Корреспондент «КП» побывал в таборе и попытался разобраться в этом изнутри

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«ЧТОБ ВАМ, РУССКИМ, ТАК ДОМА ПОСНОСИЛИ!»

- Тварь, иди домой! - крикнула мне 8-летняя цыганочка и нырнула за хлипкий забор.

- Чтоб вам, русским, так жить! Чтоб у вас так дома посносили! - Грузная смуглая дама, терзая пальцами в кольцах платок на голове, осыпала меня проклятиями.

- Удали фото! - проревел кто-то из вагончика, перекроенного под квартирку-времянку. - Мой дом так уже сняли на камеру, потом его снесли во второй раз. Давай быстро удаляй!

Ну занесло же меня в цыганское логово. А ромалы уже подтягиваются на женские причитания и берут меня в кольцо. Я, по их мнению, сфоткал без разрешения чужой самострой. А тут это целая проблема - власти рушат цыганские халупы, построенные не по закону. Как бы теперь целым уйти...

Эта дикая окраина - цыганский поселок на отшибе Тулы. В Плеханове ромалы осели в хрущевские 60-е. Наверное, тогда к ним последний раз и заглядывал участковый милиционер. С тех пор цыган никто не трогал. Им власть до фонаря. А власти до фонаря цыгане. Были. Такая провинциальная «гармония». По сути, они создали свое национальное государство-анклав посередине Тульской губернии. Тут не писаны российские законы: хочешь - воруй газ, хочешь - храни дома оружие. Кто из чиновников или силовиков рискнул бы разворошить этот улей?

Но табор заплакал, как цыганская скрипка, два года назад - в марте 2016-го. Наклепав незаконных врезок в газовые трубы, местные чернобровые Кулибины повредили газопровод. Его залило водой. Ремонтников ромалы встретили камнями и палками. Власть подтянула ОМОН. Полыхнул беспощадный цыганский бунт. Итог - газовые врезки уничтожили, а больше сотни халуп, которые цыгане понатыкали в поселке как бог на душу положит, экскаваторами решили сровнять с землей.

В 2016 году в Плеханово полыхнул беспощадный цыганский бунтФото: Алексей ФОКИН

Чиновники попытались заставить цыган жить по закону: оформить землю, по-человечески подвести газ.

Так выглядел дом, куда был подведен кустарным способом газФото: Роман ГОЛОВАНОВ

Прошло два года. И вот я приехал посмотреть, удалось ли власти укротить потомков конокрадов и как изменилась цыганская жизнь. Знал бы я, что меня ждет...

ОКОНЧИЛ 3 КЛАССА - ПОШЕЛ СДАВАТЬ МЕТАЛЛ

Все начиналось, как в русской сказке: я стоял на развилке двух плехановских дорог. Не хватало лишь указательного камня с былинной надписью: «направо пойдешь - голову сложишь, налево - коня потеряешь». Выбор так себе: обе дороги ведут к цыганскому поселку. Но обратного пути нет.

Проходишь сто метров и проваливаешься в средневековье - тут цивилизация заканчивается. Вот «дети подземелья» выковыривают из земли ржавые железяки - собирают металл. Пацаненок в одном ботинке (второй где-то посеял) перетряхивает лопатой кучу мусора, будто ищет пиратское золото (на самом деле - цветной металл). У входа в полуразрушенную хибару мать кормит грудничка пустой соской. Щуплый отец семейства перетаскивает кирпичи от разобранной печки с одного места на другое.

Проходишь сто метров и проваливаешься в средневековье - тут цивилизация заканчиваетсяФото: Роман ГОЛОВАНОВ

Разговаривать с чужаками (особенно русскими) здесь не любят. В стиле Остапа Бендера создаю легенду, что я помощник депутата Госдумы из Москвы. К столичным шишкам доверия в провинции побольше - хотя бы сразу не побьют.

- Что это вы делаете? - спрашиваю у тощего носителя кирпичей. Узнаю, что он отец пятерых детей. Божится, что работает честно и почти ничего не ворует. Ну, только «бесхозные» машины сдает на металлолом.

- Дом разбираю, - работу он не остановил. - Его надо на 2 метра перенести в сторону. Сосед землю оформил в аренду. Будет платить по 5 тысяч в месяц. Кран подъедет - мой дом сдвинет с его участка. Потом и мы попытаемся землю оформить себе.

- Сыновья помогают в стройке?

- Маленькие еще тягать тяжести. Только старшему сыну 14, он работает. Собирает металл. Набираешь тонну - получаешь 13 тысяч.

А я смотрел на пухлого цыганенка, шурующего в обломках снесенного соседского самостроя. Школу он окончил по цыганской традиции в 3-м классе. Научился кое-как писать, считать и отличать чугун от алюминия. Что еще для вольной жизни нужно?

От столба напротив к самодельному дому тянется электрический провод. Рядом лестница, сколоченная на скорую руку.

- Скажу по-чесноку, - Цыган уловил цепкий взгляд москвича. - Электричество подключаем сами. Раз в месяц к нам приезжают монтеры и обрубают провода. Потом даешь 500 рублей нашему местному электрику - он все обратно подключает. А дальше за свет можно не платить.

Шагаешь по табору словно в декорациях фильма ужасовФото: Роман ГОЛОВАНОВ

Городские власти и цыгане выдумали народную забаву, которая тянется уже два года. Первые сносят незаконные халупы и рубят нелегальные электрические врезки. Вторые на этом же месте отстраивают новые развалюхи и тянут, как пауки, к ним провода, по которым бежит халявный ток. Получается бесконечный «цыганский хоровод».

«ОТ СНОСА МОЖНО ОТКУПИТЬСЯ»

Шагаешь по табору словно в декорациях фильма ужасов. Под ногами гниет мусор, по улицам носится чумазая ребятня, кругом могилы разрушенного самостроя.

Весть о столичном госте разлетелась по поселку быстрее пожара в ветреный день. Пожаловаться на русскую власть желающих полно. Мужики, правда, пока помалкивают. А проблемы высыпают женщины в слезах.

- Я инвалидка, у меня даже справка есть. - Старушка (обычно такие просят позолотить ручку) трясет выцветшей больничной выпиской. - У меня пенсия - 7 тысяч, а на меня штраф повесили в 58 тысяч за снесенный дом (на самом деле платят за уборку мусора после сноса. - Ред.). Приходится выплачивать.

Пожаловаться на власть желающих полноФото: Роман ГОЛОВАНОВ

- Почему ваш дом снесли, а соседские стоят?

- Даешь тысяч 30 на руки - дом оставляют на отсрочку. У нас нет таких денег. У меня четверо маленьких внуков. Но мы новый дом построили. Посмотрите, как мы живем.

Внутри барака есть печка и плита - газ по трубам идет из баллона на улице (их обычно накрывают тряпками, чтобы не засекли проверяющие). Главное украшение - широкий плазменный телевизор (в семье денег нет?!).

РАНО ЗА РУЛЬ В 13 ЛЕТ? ТАК Я ЖЕНЮСЬ ЧЕРЕЗ ГОД!

В бедности тут живут не все. Посредине апокалиптической разрухи высится цыганский дворец местных олигархов. Во дворе припаркованы «Мерседес» и «Лексус». На въездных воротах красуется российский герб. Какой экскаватор рискнет протаранить ворота с двуглавым орлом? Вот и стоят хоромы целехонькие.

Я добрался до добротного кирпичного дома, где обосновался барон Валерий. У него сейчас одна проблема - чиновники поставили детскую площадку прямо у дороги.

Наш корреспондент у ворот цыганского дворца местных олигарховФото: Роман ГОЛОВАНОВ

- Ну зачем она тут? Здесь машины носятся, - горячится барон. На этом гневная отповедь Валерия оборвалась - подскочило давление. Его под руки увели в дом.

А машины тут и правда носятся, как самолеты по взлетке. Покоцанные «пятерки» без номеров мчатся по цыганским улицам, словно за рулем Мара Багдасарян. Но тут за рулем не мажоры, а беспризорные дети.

- Водить научился в 7 лет, а сейчас мне 13, - деловито рассказывает черноглазый толстячок. - Главное, чтобы бензин был.

- Не рано тебе?

- Ты что. Я уже через год женюсь. Родители подобрали красотку-невесту, - похвастался цыганенок.

- Штамп в паспорте не ставят?

- Нет, не нужен.

Курить, как и водить машину, здесь разрешают хоть с 7 летФото: Роман ГОЛОВАНОВ

- А зарабатывать как будешь для семьи?

- Мы с отцом строим дачи. Денег хватит. - Тут парень достал папиросы и тайком закурил в кулак, чтобы не увидели взрослые. Нет, они ругаться не будут. 13-летний жених боится, что старшаки расстреляют у него всю пачку.

Курить, как и водить машину, здесь разрешают хоть с 7 лет.

ПЕРЕКРЫЛИ МНЕ ВОДУ!

Русские с цыганами живут буквально через улицу (всего в поселке 9 тысяч человек, из них 3 тысячи - ромалы). Это словно граница на фронте. Из калитки выходит блондинка лет 50 в дачной маечке. Зовут Натальей. В руках - два пустых ведра (к несчастью?).

- Может, помочь воду дотащить? - по-рыцарски предлагаю я.

- Не надо, сама справлюсь, - отмахивается Наталья. - У меня дома была вода, пока цыгане мне не оторвали кран во врезке. Приходится ходить к колодцу.

Два года назад цыгане перекрывали ей вентили, чтобы увеличить напор подачи газа и воды в табор. После подавления бунта проблема решилась. Но когда власти стали сносить самострой, ромалы начали валить весь строительный мусор к воротам Натальи. У ее забора красуются египетские пирамиды из досок и бревен.

- Не знаю, что с ними делать. - Наталья пинает бревно, подпирающее ее забор. - Они набивают пакеты памперсами, отстриженными волосами и перекидывают мусор ко мне на огород. Участковый - не помощник. Говорит, чтобы кого-то искать, сфотографируй нарушителей. Так нам даже цыганские дети так угрожают, такие гадости говорят... Достали они!

РАНЬШЕ НЕ ТРОГАЛИ - НЕ ХОТЕЛИ СКАНДАЛА

А как смотрит на проблему тульская власть? За чашкой кофе мы поговорили с депутатом Тульской областной думы и членом комитета по вопросам собственности и земельным отношениям Денисом Бычковым.

- Вроде все делают правильно: дома сносят, врезки рубят. Но ощущение, что будто для галочки. Цыганский уклад никто не может переломить. Почему?

- Здесь нет простого решения проблемы. Самое правильное - все делать по закону. Если закрывать глаза на нарушения, то преступлений будет только больше: начиная от захвата земли, кончая продажей наркотиков. Поэтому надо наказывать, а не делать поблажки. И с цыганским поселком проблемы решают постепенно, но твердо. Сейчас наводим порядок с землей, заставляем их оформлять участки. Потом займемся семьями, заставим родителей водить детей в школу. И в конце концов цыгане смогут жить, как все.

- Цыгане осели в том поселке в 60-е годы. Почему их раньше боялись трогать?

- Цыгане от нападок защищаются сообща. Если кого-то одного задерживали, на защиту приходил весь табор. Из-за этого местной власти было трудно. Поэтому старались их не теребить. Не хотели скандала. Не хотели негативно регион выставлять...

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Вольница была выгодна всем?

Поселок до бунта был гоголевским «проклятым местом». Почему? Тогда поселковая администрация и ромалы существовали друг с другом в относительной гармонии. Похоже, раньше кто-то кому-то отстегивал, чтобы на «цыганскую вольницу» закрывали глаза. И все были довольны.

Но когда цыгане обнаглели до невозможности и бросились с дубинами на ОМОН, гармония рассыпалась.

Как мудро подметил цыганский старик Маджари, глядя, как экскаватор убирает мусор от разрушенной хибары: «Не надо было тогда драться. Они бы врезки тихо убрали, а мы бы их через месяцок вернули обратно. И жили бы себе спокойно. А теперь табор погибнет…»

КАК ЭТО БЫЛО

Цыганский бунт под газом: ОМОН еле навел порядок в поселке

500 полицейских пришлось стянуть под Тулу ради усмирения местных ромалэ, которые не давали ремонтировать газопровод (подробности)

МНЕНИЕ

В пятидесяти рублях от табора

Виктор ГУСЕЙНОВ

Фотокор «КП» вспоминает свой опыт сноса незаконного поселения цыган

В СМИ кипят баталии по поводу тульских цыган, которые льют слезы в камеры, что сначала их отрубили от газовой трубы, а теперь и еще грозят снести дома. Причем женщины и дети, стандартно выдвинутые на первый план, забывают упоминать, что к трубе они подключились самовольно, а дома построили незаконно. И уж тем более забывают вспомнить, что накануне их мужья и отцы устроили грандиозную бучу, с побиванием камнями газовиков, штурмом администрации, и добрыми словами в адрес приехавших наводить порядок ОМОНовцев. Ах да — ну еще они жгли не по-детски покрышки (майдановцы, блин, ай-нанэ-нанэ). (подробности)