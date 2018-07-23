Huawei впервые обогнала Apple и Sumsung по продажам в России

СЕГОДНЯ 12:53 2018-07-23T12:55:49+03:00

Компания заняла первое место как в онлайновой, так и офлайновой рознице

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Китайский производитель смартфонов Huawei впервые занял первое место в российских интернет-магазинах по количеству проданных смартфонов, обогнав Apple и Samsung. Данные стали известны из материалов партнера нескольких производителей электроники.

Сообщается, что доля онлайн-продаж смартфонов Huawei и Honor в России в июне выросла на 4 п. п. и достигла 21%, тогда как доля Apple сократилась на 2 п. п. до 19%. На смартфоны Samsung пришлось 13% рынка.

В качестве причин успеха Huawei эксперты назвали запуск продажи ряда смартфонов, в том числе флагмана Р20 и Honor 9 lite. В МТС также обратили внимание на широкий ассортимент моделей в бюджетном и среднем ценовых сегментах.

Представитель AliExpress в России отметил, что Huawei участвует в распродажах и ведет активные маркетинговые кампании, привлекая все больше новых покупателей. Кроме того, он добавил, что выросло поколение пользователей, не считающих китайские смартфоны некачественными и малофункциональными.

В конце мая и начале июня штучная доля смартфонов Huawei и Honor впервые обеспечила китайской компании лидерство по продажам на территории России. В мае доля Huawei составила 18%, а к июню выросла до 23,8%. У Samsung оказалось 22,9% рынка. По выручке от продаж первое место занимает Apple, на втором - Samsung, Huawei - на третьем месте.