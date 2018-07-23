2018-07-23T14:12:08+03:00
Здоровье

Ученые: йога и медитация повышают самооценку у женщин #сочныеновости

А иногда и у мужчин
Ольга АНТОНОВА
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Казалось бы, такие созерцательные практики, как йога и медитация должны способствовать тому, чтобы те, кто ими занимаются пришли к себе, обрели нирвану, но ученые Саутгемптонского университета обнаружили и еще одну особенность, которая развивается у любителей асан. Оказывается, занятия йогой и медитация становятся причиной завышенной самооценки и развивают эгоизм. Таки результаты были опубликованы в Psychological Science. Но американский ученый Уильям Джеймс тут же поправляет своих британских коллег: скорее индийские практики способствуют укреплению чувства собственного достоинства (так психологи вежливо называют завышенную самооценку, чтобы не ранить ничьих чувств). К Уильяму Джеймсу присоединились исследователи из Университета Маннгейма (Германия).

Они провели эксперимент, в котором приняли участие 93 студента. В течение 15 недель «подопытные» занимались йогой, медитировали и заполняли анкеты, в которых отвечали на вопросы о своей самооценке. У них спрашивали, как они оценивают себя по сравнению со студентами со средней подготовкой, готовы ли на бескорыстные поступки и согласны ли с тем, что их уверенность в себе серьезно возросла. Так вот, что в течение часа после занятий у всех, кто занимался йогой, наблюдались повышенные показатели по всем критериям. В те дни, когда они не занимались, самооценка была как обычно ниже нормы.

Во втором эксперименте приняли участие 162 человека, регулярно занимающихся медитацией. Оказалось, что этот вид духовной практики оказывает на сознание похожий эффект.

Странно, что никто из них не сделал очевидный вид, что быть уверенность в себе у участников эксперимента появилась просто от того,что они дали телу достаточную физическую нагрузку, которая в свою очередь, и привела к такому очевидному эффекту.

Сочные новости.

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