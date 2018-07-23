Страна за неделю с 16 по 22 июля

СЕГОДНЯ 14:02 2018-07-23T14:52:46+03:00

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Иваново. Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский направил в комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов свой отзыв по проекту пенсионной реформы, который будет рассмотрен осенью ко второму чтению.

Ранее парламент Ивановской области поддержал законопроект о повышении пенсионного возраста - положительный отзыв на него был подписан врио председателя правительства Ивановской области 72-летней Ольгой Хасбулатовой, в момент подписания губернатор Станислав Воскресенский был в командировке.

Оренбург. Губернатор Юрий Берг поручил выработать региональную систему контроля за точечной застройкой - все разрешения должны согласовываться с правительством области: «Чтобы соблюдались как права жителей, так и градостроительные нормы, чтобы не разрушался облик города», – объясняет глава Оренбуржья.

Тюмень. В Тюменской области на губернаторских выборах можно будет проголосовать досрочно - начиная с 29 августа. Врио главы региона Александр Моор официально объявлен кандидатом в губернаторы от «Единой России».

Александр Моор. Фото: Чернов Николай

Севастополь. Губернатор Дмитрий Овсянников инициировал внеочередную сессию Законодательного Собрания, на которой требует рассмотреть законопроект о гербе и флаге Севастополя. Год между исполнительной и законодательной властью идут споры на тему официальной символики города - советская или имперская. Дмитрий Овсянников выбирает первый вариант. Споры вспыхивают с новой силой.

Крым. Общественная палата РК создала «крымское досье» из публичных персоналий, не признающих российский статус полуострова. Получился крымский аналог украинского «Миротворца» - «крымоненавистники», в этот список включены: Ксения Собчак, Борис Акунин, Виктор Шендерович. «Вопрос принадлежности полуострова закрыт - и это должны осознать все» - лишний раз напомнил членам списка глава Крыма Сергей Аксенов, прокомментировав встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, в которой Трамп завел речь о статусе полуострова.

Рязань. Губернатор Николай Любимов в тренде - глава региона намерен развивать промышленный туризм: по его мнению, Рязанский завод точного литья может сыграть важную роль в развитии промышленного туризма, который регион считает для себя перспективным направлением.

Губернатор Николай ЛюбимовФото: Александр ГЛУЗ

Воронеж. Врио губернатора Александр Гусев поручил выделить до 2020 года почти 500 млн. рублей дополнительно на воронежскую культуру и туризм. Свой регион Гусев нескромно называет «туристической жемчужиной России».

Нижний Новгород. Врио губернатора Нижнего Новгорода Глеб Никитин занимается цифровизацией региона и мечтает об интернете вещей - «Умный город», «Электронный советник», «Цифровой муниципалитет» - последние разработки в сфере IT внедряются и поддерживаются властями региона. На «ИННОПРОМ-2018» в Екатеринбурге Никитин представил нейромобиль, управляемый силой мысли. Жители области переживают, не заменит ли их передовой врио губернатора роботами.

Волгоград. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во главе делегации обладминистрации поедет в Иран. Эксперты говорят о перехвате у Астрахани "иранской темы» и закреплении ее за Волгоградом.

Татарстан. Глава Татарстана Рустам Минниханов попросил Владимира Путина разрешить пиво на стадионах. «Мы продали пива во время чемпионата мира на 89 миллионов рублей, никаких проблем не было. Просил бы посмотреть. Все-таки мужчины любят пиво». Свою идею он обосновал межконфессиональной заботой: «Мне стыдно, мусульманину, говорить, что вот пиво. Но я забочусь о наших братьях — православных».

Глава Татарстана Рустам Минниханов попросил Владимира Путина разрешить пиво на стадионахФото: Алексей БУЛАТОВ

Самарская область. Губернатор Дмитрий Азаров думает над тем, как выгодно использовать стадион и инфраструктуру, оставшуюся в наследство от ЧМ-2018. Азаров хочет разместить там спортивные федерации, бассейны, общественные организации и клубы, пропагандирующие ЗОЖ.

Новосибирск. Новосибирский молчуном называют эксперты врио региона Андрея Травникова. Несмотря на текущую предвыборную кампанию, от него нет ни одного комментария по поводу кандидатуры будущего сенатора от Новосибирской области. Нет комментариев и по пенсионной реформе. Неудивительно: когда Травников говорит, то может спутать Обь и Оку, а Новосибирск с Череповцом.

Томск. Губернатор Сергей Жвачкин ответил Никите Михалкову, рассказавшему в своей передаче «Бесогон -тв» о варварских вырубках леса – что режиссер не прав. «Если не рубить лес, он будет гореть, гибнуть. У нас в прямом смысле зеленое море тайги, которое ждет хорошего рачительного хозяина», —заявил Жвачкин.

Комментирует директор Института актуальной экономики Никита Исаев:

На прошедшей неделе начался автотур нашей общественной организации «Новая Россия» по регионам страны. Мы реально хотим оценить ситуацию в тех регионах, где о благополучии так бодро отчитываются губернаторы.

Побывали в Рязани. Город оставил о себе приятное впечатление. Местные власти неплохо следят и за чистотой, и за дорогами, и за общественной жизнью горожан. Решаются многие социальные проблемы. Всё это результат продуманной работы губернатора области Николая Любимова, который этой должности всего год. Он грамотно построил взаимодействие чиновников с местными бизнесменами. Рязань создаёт впечатление европейского центра, и было бы замечательно вписать её в популярные туристические маршруты. А вот в Саратове дела обстоят похуже - местному губернатору лучше бы заняться дорогами, они в регионе отвратительные — хуже, чем в Тамбове.