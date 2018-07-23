СЕГОДНЯ 14:24 2018-07-23T15:07:06+03:00

Особенно рекомендуют ученые включить в свой рацион стакан свекольного сока в день Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Ежедневное употребление 300-400 граммов овощей и фруктов – отличная профилактика и защита от многих заболеваний, но особенно рекомендуют ученые включить в свой рацион стакан свекольного сока. По данным исследований, проведенных специалистами исследовательского университета Уэйк-Форест (США), ежедневное употребление этого напитка улучшает кровоснабжение мозга и предотвращает развитие старческого слабоумия.

Почему именно свекольный? Из-за высокого содержания в нем солей азотной кислоты (нитратов). В организме человека нитраты превращаются в нитриты, способствующие раскупорке сосудов и улучшению кровообращения. Новое исследование основывается на более ранних исследованиях, доказавших, что свекла наряду с другими овощами с высоким содержанием нитратов помогает нормализовать артериальное давление.

Дело в том, что значительную роль в развитии старческого слабоумия играет плохое кровоснабжение в определенных участках головного мозга. Нитриты воздействуют на эти участки, способствуя раскупорке сосудов и улучшая кровообращение, в результате чего мозг получает больше кислорода.

Среди других овощей с высоким содержанием нитратов также можно отметить сельдерей, кабачки и зелень, в том числе шпинат и салат-латук.