Скворцова пообещала Путину обеспечить доступной медпомощью все население страны
Главные задачи, стоящие перед отечественной медициной, это повышение срока жизни, снижение смертности и, соответственно, улучшение демографической ситуации. Министр здравоохранения Вероника Скворцова на встрече с Владимиром Путиным рассказала, каким образом страна будет идти к этим целям.
- По лучшим прогнозам Росстата, это может быть к 2024 году минус 160 тысяч смертей, мы попытаемся достичь минус 228 тысяч, - привела оценки экспертов Скворцова. - У нас есть всего три такие возможности: это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (самый большой вклад в суммарный результат), с онкологическими заболеваниями и снижение смертности у детей всех возрастных групп. Здесь, конечно, речь идет прежде всего о сохранении здоровья наших поколений.
Министр подчеркнула, что «50 процентов успеха в достижении этих показателей заключается в развитии первичной помощи и профилактике разных видов». То есть это, по сути, четвертая составляющая.
- Важнейшее направление – это доступность медицинской помощи, уже к концу 2021 года мы полностью обеспечим доформирование первичной медико-санитарной помощи, в том числе на селе, - пообещала Скворцова. - В этом году мы построим 315 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных сельских амбулаторий, закупим 206 мобильных комплексов для населенных пунктов с численностью населения до 100 человек. У нас есть четкая линейка – каждый год мы знаем, что мы будем делать, в 2021 году проблема перестанет существовать.
Развитие отечественной медицины уже привело не к самому главному, но весьма показательному эффекту - за два года в стране резко увеличился так называемый «въездной медицинский туризм». Люди из-за рубежа приезжают лечиться в Россию.
- Уровень поднялся с 20 тысяч до более 110 тысяч, - рассказала министр. - В прошлом году это уже было 250 миллионов долларов, которые позволили нашим медицинским организациям дополнительно развиться. Мы ставим перед собой амбициозные задачи - в четыре раза увеличить объем экспорта медицинских услуг. Может быть, и больше увеличим.