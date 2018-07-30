Холостой Шнуров и замужняя ГлюкоZа зажгли на фестивале «Жара»

СЕГОДНЯ 07:07 2018-07-30T08:29:12+03:00

Артисты дали повод задуматься о том, что же их связывает - дружба или нечто большее

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Не так давно Шнур и его старая знакомая, певица ГлюкоZа, записали совместный трек «Жу-жу», который решили впервые исполнить на фестивале «Жара», во время концерта группы «Ленинград». Исполнение вышло горячим - артисты на сцене отрывались, обливаясь потом - было, как обычно в Баку в это время, жарковато. Плюс Наташа еще была в желтом латексном платье, в котором, казалось, можно было свариться заживо. Зато очень эффектно.

На афтепати концерт продолжился. ГлюкоZа решила порадовать гостей вечера дуэтом со Шнуром. Поначалу дело никак не клеилось - звук вырубался. Но потом паре удалось исполнить песню. Артисты так обнимались, что у многих гостей возник вопрос - между ними все же дружба или нечто большее? Хотя, скорее всего, дело было лишь в кураже - это Шнуров недавно развёлся, а Наташа много лет счастливо замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. И отношения рокера и поп-певицы скорее братско-сестринские, чем любовные.

Артисты так любезничали друг с другом, что у многих возник вопрос - между ними все же дружба или нечто большее?Фото: Михаил ФРОЛОВ

К слову сказать, в разводе Сергей совершено не грустит. Многие ждали от солиста «Ленинграда», что он уйдёт в загул, а он будто наоборот - собрался, подкачался. На афтепати он показал пример всем артистам, которые кривят нос от поклонников. С просьбой о совместном фото к нему подошло человек двадцать, Шнур, несмотря на усталость после концерта, не отказал никому, не капризничал, давая людям желаемое.

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У группировки "Ленинград" в Баку, конечно же, немало поклонников. Но первый концерт случился только в рамках фестиваля "Жара". Зал был полон, но Шнуров не сразу раскачал гостей вечера. Правда, смог завести народ, подбив на танцы активными призывами. Может, изначально дело было в нецензурных словах, которые по традиции лились со сцены (таково уж творчество «ленигрдадцев»), к которым бакинцы не совсем привыкли, но потом уже все стало неважным (подробности)