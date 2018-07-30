Подведены итоги Международного дальневосточного морского салона

СЕГОДНЯ 11:49 2018-07-30T11:52:04+03:00

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Во Владивостоке завершил свою работу Международный дальневосточный морской салон, который проходил с 26 по 28 июля в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. В подготовке и проведении мероприятия приняло участие более 1000 человек из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В выездных мероприятиях Салона, его деловой и культурной программах были задействованы представители 21 страны. МДМС-2018 был организован Министерством промышленности и торговли РФ. Инициатором проведения МДМС-2018 выступил глава Приморья Андрей Тарасенко. Оператор мероприятия - Фонд Росконгресс.

Участники МДМС-2018 обсудили актуальные вопросы развития судостроения, инфраструктуры, логистики. Отдельный блок мероприятий был посвящен инструментам регулирования отрасли. Гости Салона приняли участие в живых дискуссиях о применении цифровых технологий, трекинге судов, блокчейне. Всего на площадке Международного дальневосточного морского салона прошло более 15 деловых мероприятий.

«Ни одна страна в мире не обладает таким потенциалом в судостроительной отрасли, как Россия. Первый морской салон во Владивостоке представил весь потенциал и возможности отечественного гражданского судостроения и судоремонта, судоходства и портовой инфраструктуры. Данное мероприятие буквально «бросило якорь» на Дальнем Востоке, что подтвердило большое количество проведенных встреч, переговоров и первые заключенные соглашения на полях МДМС-2018. Уверен, в будущем эксперты отрасли будут прибывать во Владивосток для участия в Салоне на регулярной основе», — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Центральным событием деловой программы Международного дальневосточного морского салона стало Пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий», в котором приняли участие Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России Сергей Авакянц, и.о. вице-президента по гражданскому судостроению АО «Объединенная судостроительная корпорация» Игорь Шакало и вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть» Андрей Шишкин.

В центре внимания участников МДМС-2018 были вопросы, связанные с работой судостроительной верфи «Звезда» — крупнейшего в России предприятия, строящегося в городе Большой Камень. Завод уже в ближайшем будущем сможет строить и обслуживать самые большие в стране суда, в том числе крупнотоннажные. Это позволит России выйти на международный рынок и конкурировать с азиатскими и европейскими судостроительными корпорациями.

«Проведение Международного дальневосточного морского салона имеет большое значение для развития отечественного судостроительного кластера и сопутствующих отраслей промышленности на Дальнем Востоке России. Выбор Владивостока в качестве площадки проведения мероприятия открывает возможности для сотрудничества и интеграции с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона, со стороны которых наблюдается интерес к новинкам российского судостроения, технологиям в области освоения Мирового океана и Арктической зоны», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

«Дальневосточный морской салон — это то событие, которое очередной раз доказывает, что Россия является активным игроком на мировой арене судостроения. Уверен, что МДМС не только станет отличной площадкой для налаживания деловых связей, но и в целом окажет положительное влияние на развитие Дальнего Востока», - сказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев.

На площадке Международного дальневосточного морского салона прошла конференция «Маринет» Национальной технологической инициативы и открытое заседание дальневосточной подгруппы НТИ «Маринет». Участники получили уникальную возможность обсудить новейшие технологии, применяемые в судостроении, в числе которых робототехника, лазерные и нейросетевые технологии.

Отдельное внимание было уделено и кадровому резерву в судостроительной отрасли. В этой области существует несколько основных проблем: нехватка кадров в целом, нехватка специалистов в удаленных регионах страны и небольших городах, несоответствие учебных программ требованиям потенциальных работодателей. В этой связи участники обсудили прорывные гражданские технологии и кадры, способные разрабатывать эти технологии. Кроме того, на протяжении всего Салона на стенде «От винта» проходила основная часть молодежной деловой программы, в рамках которой встретились представители профильных морских учебных заведений, научных лабораторий, академических кругов и лидеры мнений, а также проводилась презентация проектов молодых инженеров.

Помимо деловой программы участники Салона посетили выставочную программу: на площади 1200 квадратных метров свои проекты и разработки представили ведущие предприятия, такие как АО «Объединенная судостроительная корпорация», АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», АО «Адмиралтейские верфи», АО «Балтийский завод», АО «Зеленодольский завод имени А. M.Горького», АО «Восточная верфь», АО ВП «Эра», ООО «Судостроительный комплекс «Звезда», АО «Армалит» и другие.

Для жителей и гостей Владивостока и Приморского края была подготовлена разнообразная культурная программа. Для открытого посещения были открыты восемь кораблей и судов: катер серии «Грачонок», гидрографическое судно «Виктор Фалеев», корвет «Совершенный», учебные парусники «Паллада» и «Надежда», танкер ледового класса «РН Сахалин», а также катер Pacifico Adventure 72 и катамаран Pacifico Cruise 120, построенные на верфях в Приморье. Корабли и суда, принимавшие участие в Международном дальневосточном морском салоне, были пришвартованы к причалам Тихоокеанского флота.

Международный дальневосточный морской салон и состав его участников доказали, что Россия сегодня является признанным лидером на международной арене судостроения. Проведение такого отраслевого события стало знаковым для всего Азиатско-Тихоокеанского региона и положило фундамент для развития Дальнего Востока России как центра притяжения высоких технологий и профессиональных кадров.

Следующее крупное мероприятие во Владивостоке пройдет с 11 по 13 сентября. На площадке кампуса Дальневосточного Федерального университета на острове Русский состоится IV Восточный экономический форум.

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