2018-07-30T15:03:27+03:00
Экономика

В ЦБ заявили о росте количества нелегальных кредитных организаций

За год «чернушников» стало в два раза больше
Роман СУАРДО
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Число нелегальных кредитных организаций в России увеличилось вдвое в сравнении с 2017 годом.Число нелегальных кредитных организаций в России увеличилось вдвое в сравнении с 2017 годом.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Руководитель департамента недобросовестных практик Банка России Валерий Лях озвучил журналистам данные подсчетов ЦБ. Из них следует, что с начала 2018 года было выявлено 1890 таких организаций, что вдвое выше, чем за весь 2017 год. В ведомстве такое положение аргументируют тем, что это не ростовщиков больше стало, а Центробанк лучше стал работать, расширив свою деятельность в регионах. Еще Лях упомянул, что наш народ уж очень полюбил криптовалюты, ощутил себя инвестором и понес свои кровные вкладывать в эти заморские изобретения. Разумеется, большинство попало на лохотрон и осталось без всего. Если судить по данным регулятора, то было заблокировано 1104 сайтов, из которых 182 — сайты лжебанков. Что же касается валютных пирамид, то их было выявлено 82.

Все это веселье происходит на фоне довольно плотной закредитованности населения. Граждан часто сбивают с толку официальность в названиях этих самых фирм по микрозаймам. По факту они не имеют лицензии и не входят в реестр МФО Центробанка.

О ситуации с закредитованностью населения «КП» рассказал доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Константин Корищенко.

- Закредитованность населения – это неоспоримый факт. ЦБ с ней борется. Был повышен первоначальный взнос при ипотеке до 20%, - если без вноса, то ставка выше. Были внесены дополнительные ограничения на предельные ставки, было изменено регулирование по резервированию кредитов населению. ЦБ активно работает по снижение закредитованности. Без кредитования, при низком доходе нельзя обеспечить рост спроса в экономике, - пояснил эксперт.

Саму проблему черных кредиторов детально прокомментировал «КП» коллега Корищенко, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Юрий Твердохлебов. По его мнению, увеличение кредиторов связано и с тем, что ЦБ просто стал активнее выявлять незаконные формы кредитования, не только в центре, но и в регионах. Плюс, ЦБ в своей надзорной политике создал предпосылки для возникновения псевдокредитных организаций. Т.к. жесткие регуляторные условия не дают малым и средним банкам выгодно кредитовать население. "Сегодня мы видим на фоне стабилизации ситуации в экономике, повышается интерес к кредитованию. Это такая двоякая ситуация на фоне жесткого подхода ЦБ к контролю процесса кредитования у банков. Такие меры и делает весьма привлекательным видом бизнеса теневое кредитование,"- добавил Твердохлебов.

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