Мексика выдаст США лидера крупнейшего наркокартеля из спецназовцев-убийц

СЕГОДНЯ 10:07 2018-07-20T10:13:32+03:00

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Один из самых опасных преступников современности Мигель Анхель Тревиньо скоро окажется за решеткой в Соединенных Штатах. Мексика уже начала процедуру экстрадиции лидера наркокартеля "Лос-Сетас" в США, где он обвиняется в незаконном обороте наркотиков и убийствах. В четверг Z40 был доставлен в аэропорт Сьюдад-Хуареса, откуда он будет посажен на самолет.

ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ

Мигель Анхель Тревиньо, больше известный под своей кличкой Z40, является одним из главарей крупнейшего мексиканского картеля "Лос-Сетас", контролирующего значительную часть поставок кокаина в США. За ним охотилась и местная полиция и американские правоохранители, обещавшие за информацию о местонахождении преступника 5 миллионов долларов. Задержать главаря ОПГ удалось в 2013 году, причем с собой у Z40 был вполне приличный "джентльменский набор" - 2 миллиона долларов наличными, 8 автоматов и гора патроном к ним.

Тревиньо можно с полной уверенностью назвать одним из самых жестоких преступников Мексики. Известно, что он придумал казнь под названием "консервы" - приговоренных к смерти засовывали в бочки с маслом и поджигали, чтобы люди варились живьем. Бандит без раздумий приказывал убивать сотни людей, чтобы "Лос-Сетас" могли усилить свой контроль за потоком наркотиков в США.

Преступник родился в 1970 году в мексиканском штате Тамаулипас в многодетной семье - у него шесть братьев и шесть сестер. Из-за того, что отец ушел из семьи довольно рано, во многом забота о родных легла именно на плечи будущего Z40. Некоторое время он жил в Техасе, где, по словам американских властей, и приобрел первые криминальные навыки. Постепенно поднимаясь по криминальной "карьерной лестнице" преступник оказался одним из доверенных лиц главы "Картеля Залива" Осиеля Карденаса и вошел в "боевую группу" этой ОПГ - тем самые "Лос-Сетас". Однако уже в 2010 году пути этих двух организаций разошлись, и они начали войну уже между собой за контроль над территорией.

СПЕЦНАЗ СМЕРТИ

"Лос-Сетас" давно считаются самыми "отмороженными" даже среди безжалостного мира мексиканских банд. Костяк картеля составили бывшие бойцы элитных подразделений сухопутных войск - Аэромобильной группы специальных сил и парашютно-десантной бригады, к которым потом затесались военные из соседней Гватемалы.

Первым главарем "Лос-Сетас" стал Артуро Гусман Десета, благодаря которому картель и получил свое название. Дело в том, что у Гусмана во время службы в армии был позывной "Z1", который по-испански звучит как "Сета уно", поэтому преступники и стали называть себя "Сетас".

То, что творили "Лос-Сетас" сложно назвать иначе как беспредел. Здесь было все - пытки с вырывание и отрезанием различных органов, похороны заживо и другие "воспитательные методы". Именно подобные практики устрашения позволили преступникам стать королями нелегального мира Мексики. Любого полицейского информатора или особо удачливого оперативника быстро находили на обочине с зашитым ртом и без рук. У местных чиновников был простой выбор - либо получать ежемесячную "зарплату" от бандитов, либо оказаться закопанным где-то в пустыне. Зачастую и опознать-то погибших было нельзя - им отрезали пальцы рук и выбивали зубы, так что помочь идентифицировать остатки того, что когда-то было человеком, может только генетическая экспертиза.

Чтобы лучше понять, насколько жестокими являются "Лос-Сетас", приведем несколько примеров. Например, в 2013 году они убили 17 членов музыкальной группы Kombo Kolombia только за то, что те слишком часто выступали на территории конкурирующего "Картеля Залива". В июле 2016 года картель убил 75 человек, включая двух беременных женщин и нескольких подростков. Они были беженцами из Бразилии, Гватемалы, Гондураса и других стран Латинской Америки, которые надеялись попасть в США.

ДИСЦИПЛИНА - МАТЬ ПОБЕДЫ

Вряд ли "Лос-Сетас" знали это крылатое выражение Александра Суворова, но зато они его прекрасно реализуют на практике. Успех к картелю пришел в том числе благодаря жесткой дисциплине, которой бойцы научились в армии. Повиновение старшим по иерархии всегда было в группе абсолютным. Несмотря на то, что бандиты продают наркотики, прием подобных веществ членами ОПГ строжайше запрещен, а провинившийся жестоко наказывают.

Тут все по-военному - целая сеть подготовки новобранцев, собственные награды "за боевые заслуги", да и технически картель вооружен не хуже армии. У преступников есть почти все - беспилотники, тяжелое вооружение, системы слежения и охраны. Пожалуй, только танков нет, но, возможно, их просто пока не обнаружили. Так что правоохранительным органам приходится противостоять в своей борьбе с наркотрафиком не только равному, но и, пожалуй, превосходящему противнику.

Причем даже поймав преступников, не так-то просто заставить их оставаться в тюрьме. В 2010 году 85 членов банды сбежали из мест лишения свободы в городе Рейноса, и в том же году в той же тюрьме 10 грузовиков вместе с пулеметом на крыше просто заехали без сопротивления во внутренний двор пенитенциарного учреждения и вызволили из застенок 13 своих "товарищей". Еще хлеще поступили узники Нуэво Ларедо, которая относится к категории тюрем с максимальным уровнем безопасности. Они устроили драку, в результате которой 7 заключенных погибли, а 59 удалось сбежать. Кстати, 13 июля этого года директора этой тюрьмы расстреляли неизвестные...

Основная проблема, с которой связаны проигрыши в нынешней войне против наркотиков в Мексике - это неспособность государства предложить альтернативу населению. Нелегальный бизнес приносит такие доходы, что любая официальная зарплата по сравнению с ними покажется "карманными деньгами", а полиция в регионах зачастую присутствует лишь номинально. Вот и появляются люди, подобные Z40, которые берут власть в свои руки.