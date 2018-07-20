В Евразийском женском форуме примут участие руководители крупных всемирных организаций

СЕГОДНЯ 12:38 2018-07-20T12:49:50+03:00

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На официальном сайте Второго Евразийского женского форума, который состоится в Санкт-Петербурге 19–21 сентября 2018 года, опубликован список выступающих в рамках деловой программы.

В работе форума примут участие женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций, руководители благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения более чем из 100 стран мира, среди которых Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган; председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье; исполнительный директор структуры «ООН-женщины», заместитель генерального секретаря ООН Фумзиле Мламбо-Нгкука; генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура; президент-основатель «Женской двадцатки» (W20) Гюльден Тюрктан; председатель Комитета Сената Парламента Республики Казахстан по международным делам, обороне и безопасности Дарига Назарбаева; управляющий директор ЮНИДО по политике и программам поддержки Фату Хайдара.

Организаторы Второго Евразийского женского форума – Совет Федерации России и Межпарламентская ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств.

Основные мероприятия пройдут на площадке Таврического дворца. Центральным событием мероприятия станет пленарное заседание «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие» под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Программа Второго Евразийского женского форума насчитывает более 40 мероприятий, в числе которых – деловые сессии, панельные дискуссии, бизнес-диалоги, тематические бизнес-завтраки, экспертные и стратегические сессии.

Фонд Росконгресс выступит оператором Второго Евразийского женского форума. В соответствии с распоряжением Правительства РФ Фонд был назначен единственным исполнителем осуществляемых Советом Федерации закупок услуг по подготовке и проведению мероприятия.

Официальный сайт мероприятия - www.eawf.ru.

Первый Евразийский женский форум состоялся в сентябре 2015 года и стал масштабным международным мероприятием, имевшим широкий общественный резонанс и продемонстрировавшим возрастающую роль женщин в укреплении мира и безопасности, в решении актуальных социально-экономических и гуманитарных проблем. Более 1000 участников из 80 стран единодушно поддержали идею о проведении Форума на регулярной основе.