2018-07-20T12:49:50+03:00
Экономические форумы в России в 2018 году

В Евразийском женском форуме примут участие руководители крупных всемирных организаций

В их числе президент-основатель «Женской двадцатки», представительницы ПАСЕ, ООН, ФИФА
Поделиться:
Основные мероприятия пройдут на площадке Таврического дворца. Фото: предоставлено фондом РосконгрессОсновные мероприятия пройдут на площадке Таврического дворца. Фото: предоставлено фондом Росконгресс
Изменить размер текста:

На официальном сайте Второго Евразийского женского форума, который состоится в Санкт-Петербурге 19–21 сентября 2018 года, опубликован список выступающих в рамках деловой программы.

В работе форума примут участие женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций, руководители благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения более чем из 100 стран мира, среди которых Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган; председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье; исполнительный директор структуры «ООН-женщины», заместитель генерального секретаря ООН Фумзиле Мламбо-Нгкука; генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура; президент-основатель «Женской двадцатки» (W20) Гюльден Тюрктан; председатель Комитета Сената Парламента Республики Казахстан по международным делам, обороне и безопасности Дарига Назарбаева; управляющий директор ЮНИДО по политике и программам поддержки Фату Хайдара.

Организаторы Второго Евразийского женского форума – Совет Федерации России и Межпарламентская ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств.

Основные мероприятия пройдут на площадке Таврического дворца. Центральным событием мероприятия станет пленарное заседание «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие» под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Программа Второго Евразийского женского форума насчитывает более 40 мероприятий, в числе которых – деловые сессии, панельные дискуссии, бизнес-диалоги, тематические бизнес-завтраки, экспертные и стратегические сессии.

Фонд Росконгресс выступит оператором Второго Евразийского женского форума. В соответствии с распоряжением Правительства РФ Фонд был назначен единственным исполнителем осуществляемых Советом Федерации закупок услуг по подготовке и проведению мероприятия.

Официальный сайт мероприятия - www.eawf.ru.

Первый Евразийский женский форум состоялся в сентябре 2015 года и стал масштабным международным мероприятием, имевшим широкий общественный резонанс и продемонстрировавшим возрастающую роль женщин в укреплении мира и безопасности, в решении актуальных социально-экономических и гуманитарных проблем. Более 1000 участников из 80 стран единодушно поддержали идею о проведении Форума на регулярной основе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Председатель совета директоров ООО "Колмар Груп" Анна Цивилёва: «Мы производим уголь премиального класса и работаем с ним на экспортном рынке»
Руководитель компании на сессии ПМЭФ-2018 рассказала о перспективах завоевания азиатского рынка и как ввод в производство двух новых шахт поможет выйти на новые обороты развития производства
«Искусственный интеллект подскажет вам ваше призвание»
Руководитель центра компетенций «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика», директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков - о том, как будет устроен рынок труда будущего [видео]
Новости 24
Футболиста сборной Украины осудили за подражание Артёму Дзюбе
Парламент Японии отклонил проект резолюции о недоверии правительству
Синоптики обещают снег в июле в нескольких регионах России
Антонов прокомментировал слухи о предложении Путина по Донбассу
Вице-премьер Италии: в 2014 году на Украине произошла "фейковая революция"
Антонов об аресте Бутиной в США: "Это фарс - то, что они творят"
Земфира ответила на вопросы о новом альбоме и интервью Дудю
Антонов не смог подтвердить информацию о приглашении Путина в США
Ливень в Москве: Жителей столицы призвали отложить поездки из-за непогоды
Антонов отметил неожиданно жесткое неприятие итогов саммита США-Россия
Дарт Вейдер занял первое место в рейтинге главных кинозлодеев
Прощание с Денисом Теном: Фигуриста проводят в последний путь в Алма-Ате
Опубликован Топ-20 самых популярных российских регионов у иностранных туристов
В Московском зоопарке за животными можно будет понаблюдать в бинокль
Конгрессмены США намерены вновь посетить Россию
Новак назвал абсурдным проект о санкциях против "Северного потока-2"
Роскосмос пообещал оказать содействие ФСБ, проводящей обыски в ЦНИИмаше
Экс-президент Южной Кореи осуждена еще на 8 лет лишения свободы
Мощный торнадо обрушился на Айову: пострадали не менее семи человек
Москалькова намерена направить в США запрос с требованием освободить Бутину
Четверым подозреваемым в убийстве рэпера XXXTentacion предъявлены обвинения
Российские школьники смогут впервые пройти летную подготовку
МИД Финляндии: на встречу Путина и Трампа страна потратила более 1 млн евро
Центробанк отозвал лицензию у "Южного регионального банка"
Опубликовано фото второго подозреваемого в убийстве фигуриста Тена
В Москве менее чем за сутки выпала треть месячной нормы осадков
Украинские пограничники готовятся к "возвращению" Донбасса
В Латвии признали негативные последствия от плохих отношений с Россией