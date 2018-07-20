Минтруд готовит новую статью для увольнения

СЕГОДНЯ 13:15 2018-07-20T13:35:39+03:00

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В ближайшее время можно будет уволить работника не только за прогулы или, например, по сокращению штатов, но и за утрату доверия. Во всяком случае, такую экзотическую для массового трудового рынка норму готовит Минтруд. В законопроекте, который предлагает ведомство, предусматриваются соответствующие поправки в Трудовой кодекс.

Соответствующая запись будет вноситься в трудовую книжку, уточнили в пресс-службе Минтруда. «Осознавая возможность быть уволенным в связи с утратой доверия и занесения соответствующей записи в трудовую книжку, работник станет серьезнее оценивать возможные риски и последствия своих недобросовестных действий», – пояснили в ведомстве. Увольнению должна предшествовать детальная служебная проверка, чтобы новая норма не превратилось в инструмент для сведения счетов или иных «неправомерных действий со стороны работодателя», сказали в министерстве.

Однако пока к нововведению больше вопросов, чем ответов. Любого ли сотрудника можно будет уволить за утрату доверия или только руководителя, или например, бухгалтера. В целом же, как ожидается, под новую статью могут попасть представители профессий, где практикуется мелкая мзда, но очень трудно доказать уголовный состав взятки. Например, медицина, образование, правоохранительная деятельность. То есть там, где принято «благодарить» за то, что сотрудник и так обязан делать за зарплату.

РЕАКЦИЯ

В Совфеде против увольнений сотрудников из-за утраты доверия

По словам главы социального комитета, нововведение будет противоречить концепции Трудового кодекса об охране прав работника (подробности)