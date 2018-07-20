Кто убил Дениса Тена: Подозреваемый катался пьяным на "Мазде", следил за ММА и мечтал стать матерым автовором

СЕГОДНЯ 14:15 2018-07-20T14:39:21+03:00

Цветы в память о Денисе Тене у посольства Казахстана в Москве. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Полиция уже установила, кто убил Дениса Тена. В Алматы задержали одного из парней, смертельно ранившего Олимпийского чемпиона по фигурному катанию [видео]

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В южной столице Казахстана продолжают расследование шокирующего убийства пятикратного чемпиона страны и бронзового призера Олимпиады-2014 фигуриста Дениса Тена. Двое парней, причастных к убийству спортсмена, установлены. Один из них - Нурали Киясов - задержан и сегодня участвовал в следственном эксперименте на месте преступления.

Киясову 24 года. Молодой человек, увлекающийся ММА, боксом и другими единоборствами, в поле зрения местной полиции уже попадал.

В январе прошлого года Нурали, будучи в состоянии алкогольного опьянения, катался на "Мазде 626" в селе Мерке. За это суде его впоследствии лишил водительских прав на три года. Но нездоровый интерес к автомобилям у Киясова не пропал. Уже в феврале 2017-го он обокрал машину "Ауди-80" в Меркенском районе. Он разбил окно передний двери и вытащил DVD-плеер и магнитофон, в добавок ко всему преступник прихватил из капота аккумулятор. Общий ущерб оценили в 24 тысячи тенге.

Нурали Киясов в октябре прошлого года был задержан за вождение машины с поддельными номерами. Фото: vk.com

Спустя несколько дней Киясов обокрал еще одно авто - в этот "шестерку". Все произошло неподалеку от места первой кражи. Добыча похожая - магнитола и аккумулятор, все на 20 тысяч тенге.

Тогда вора задержали, на суде он все признал и даже помирился с потерпевшими, возместив им ущерб.

Еще в "послужном списке" Киясова иск от микрокредитной организации Меркенского района, в которой он просрочил оплату кредит на 200 тысяч тенге. На сентябрь 2017 года его задолженность составлял около 144 тысяч тенге, суд постановил, что Киясов должен их вернуть.

Армана Кудайбергенова сейчас ищет вся полиция Алма-Аты. Фото: vk.com

В октябре прошлого года Нурали переехал в Алма-Аты и 17 числа его ловят за рулем машины с поддельными номерами. Наказание - штраф в размере 45 380 тенге. Однако в дальнейшем неопытному автовору удавалось избегать встреч с полицией.

19 июля он снова решил пойти на дело вместе с приятелем Арманом Кудайбергеновым они попытались снять зеркала с "Лексуса" Дениса Тена.

Видео с места нападения на Дениса Тена.

Фигурист застал товарищей на месте преступления и попытался отогнать их от машины, за что получил удар ножом в бедро.

Очевидцы вызвали скорую. но спасти Тена не удалось, он скончался в реанимации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/660924" frameborder="0"></iframe> Место убийства Дениса Тена.

Преступников установили быстро, они попали на камеры наблюдения на улицах и, поскольку силовикам лица знакомы по прошлым делам, выяснить личности убийц не составило труда.

Армана Кудайбергенов - ему тоже 24 - сейчас ищет вся полиция Алма-Аты. Дело находится на контроле у президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

- Сейчас допрашивают родственников и знакомого Армана, которые могут подсказать, где он может находиться, - сухо комментируют поиски в полиции Казахстана.

Жители Алматы и поклонники спортсмена до сих пор не могут поверить в случившееся. Люди "атаковали" страницы подозреваемый в социальной сети "Вконтакте". Они шлют им проклятия и жаждут возмездия.

Портрет Армана Кудайбергенова. Фото: прокуратура г. Алма-Аты

РОЗЫСК

Арман Бурибаевич Кудайбергенов, 1994 года рождения

Приметы: рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в черную футболку, серые джинсы, обувь черного цвета. Носит солнцезащитные очки.

При получении какой-либо информации о месте нахождения разыскиваемого МВД просит сообщить в ДВД Алматы по телефонам: 8 (7272) 54-40-42, 54-40-18, 54-41-00, 54-43-66 или 102.

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