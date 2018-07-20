Российские дипломаты назвали фарсом арест Марии Бутиной в США

СЕГОДНЯ 15:22 2018-07-20T15:27:56+03:00

Американцы записали в вину россиянке ее контакты с экс-послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком

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Российское посольство в Вашингтоне официально потребовало от властей США объяснить арест 29-летней гражданки России Марии Бутиной. Дипломатам удалось добиться встречи с девушкой в следственном изоляторе, свидание продолжалось около двух часов. Мария с трудом приспосабливается к содержанию в неволе, однако по-прежнему утверждает, что невиновна и хочет доказать это в сде.

Напомним, об аресте Бутиной стало известно 16 июля сразу после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Американские власти обвиняют ее в том, что, находясь в США по студенческой визе, она тайно работала на российское правительство. Помимо этого, Бутину подозревают в связях с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком, чьи контакты с советниками Трампа вызывали опасения у американского истеблишмента.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что наша страна будет добиваться освобождения Бутиной.

- Это какой-то фарс, комедия - то, что происходит сегодня в США. Обвинения абсолютно незаконные, попытки не допустить встреч российских дипломатов с этой девушкой, сломать ее по сути дела, - заявил Антонов.

Российские дипломаты запустили специальный флешмоб в поддержку Марии Бутиной.

- Еще один гражданин РФ арестован в США без какой-либо правдоподобной причины. Мы требуем ее немедленного освобождения. Давайте поддержим ее тегом #FreeMariaButina, - написал в своем Твиттере исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Следующее заседание суда по делу Бутиной пройдет 25 июля. Ранее адвокат россиянки Роберт Нил Дрисколл настаивал на ее освобождении под честное слово, однако суд поддержал сторону обвинения. Заместитель прокурора Эрик Кенерсон настаивал на том, что Бутину следует поместить под арест на время судебного разбирательства, так как она может скрыться из страны.

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