92-й бензин в России начал дешеветь

СЕГОДНЯ 15:46 2018-07-20T15:57:49+03:00

Правда, совсем немного. На 8 копеек

Изменить размер текста: A A

После того, как правительство договорилось с нефтяными компаниями о ценах на топливо, бензин дорожать перестал. Цены зафиксировались на уровне конца мая. Правда, с начала года и до этой сделки горючее успешно прибавило в цене 9,3%.

Теперь Росстат фиксирует, что местами бензин Аи-92, на который приходится 60% рынка, даже дешевеет! В среднем по стране, на 0,2%. То бишь, на 8 копеек.

«Снижение цен на бензин отмечалось в 28 столицах регионов. Более всего стоимость снизилась в Рязани – на 1%, Владимире – на 0,8%, Петрозаводске – на 0,7%», - говорится в материале статистического ведомства.

Увы, в 6 городах 92-й бензин подорожал. Больше всего в Якутске — на 0,9%.

Дешевеет только 92-е топливо. Цены на Аи-95 и дизель не меняются, Аи-98 подорожал на 0,1%.

Тем временем, эксперты составили рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения. Считали, сколько литров 95-го можно взять на среднестатистическую зарплаты. Результаты смотрите в инфографике.

Доступность бензина в Европе*

Страна Сколько Аи-95 купишь на среднюю зарплату / Стоимость литра Аи-95

1. Люксембург 2755 л. 92,9 руб.

2. Норвегия 2184 л. 125,2 руб.

3. Австрия 2010 л. 95,2 руб.

4. Великобритания 1948 105,5 руб.

5. Швеция 1854 112,5 руб.

… 16. Россия 853,3 44,7 руб.

* По данным РИА Рейтинг