92-й бензин в России начал дешеветь
После того, как правительство договорилось с нефтяными компаниями о ценах на топливо, бензин дорожать перестал. Цены зафиксировались на уровне конца мая. Правда, с начала года и до этой сделки горючее успешно прибавило в цене 9,3%.
Теперь Росстат фиксирует, что местами бензин Аи-92, на который приходится 60% рынка, даже дешевеет! В среднем по стране, на 0,2%. То бишь, на 8 копеек.
«Снижение цен на бензин отмечалось в 28 столицах регионов. Более всего стоимость снизилась в Рязани – на 1%, Владимире – на 0,8%, Петрозаводске – на 0,7%», - говорится в материале статистического ведомства.
Увы, в 6 городах 92-й бензин подорожал. Больше всего в Якутске — на 0,9%.
Дешевеет только 92-е топливо. Цены на Аи-95 и дизель не меняются, Аи-98 подорожал на 0,1%.
Тем временем, эксперты составили рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения. Считали, сколько литров 95-го можно взять на среднестатистическую зарплаты. Результаты смотрите в инфографике.
Доступность бензина в Европе*
Страна Сколько Аи-95 купишь на среднюю зарплату / Стоимость литра Аи-95
1. Люксембург 2755 л. 92,9 руб.
2. Норвегия 2184 л. 125,2 руб.
3. Австрия 2010 л. 95,2 руб.
4. Великобритания 1948 105,5 руб.
5. Швеция 1854 112,5 руб.
… 16. Россия 853,3 44,7 руб.
* По данным РИА Рейтинг