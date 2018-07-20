Жители Забайкалья: «Знать свой ВИЧ-статус - это модно и современно»

СЕГОДНЯ 16:10 2018-07-20T16:13:44+03:00

Забайкальский край стал шестым на пути акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Откликнулись очень многие жители, ведь это уже не первая акция Минздрава России в регионе [видео]

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В прошлом году спецвагон, где можно было пройти бесплатный анонимный тест на ВИЧ, останавливался на железнодорожном вокзале Читы. Поэтому читинцы уже наслышаны о том, что тестирование - это важная часть современной жизни. В этом году мобильные пункты тестирования побывали и в других городах края. И это оказалось очень важно для жителей.

- Не каждый решится придти в больницу и сдать тест, ведь город маленький, все друг друга знают. А эта акция - отличный повод сдать тест на ВИЧ и выход для тех, кто не хочет указывать свое имя, ведь все анонимно и бесплатно, - говорит Дугоржап Доржиев, главный врач Борзинской больницы.

Главный врач читинского СПИД-центра Татьяна Максименко озвучила основной настрой жителей Забайкалья: «Сейчас знать свой ВИЧ-статус необходимо, ведь это модно и современно».

Подробности - в видеосюжете.