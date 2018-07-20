Жители Забайкалья: «Знать свой ВИЧ-статус - это модно и современно»
Акция Минздрава России "Тест на ВИЧ: Экспедиция", Забайкальский край.
В прошлом году спецвагон, где можно было пройти бесплатный анонимный тест на ВИЧ, останавливался на железнодорожном вокзале Читы. Поэтому читинцы уже наслышаны о том, что тестирование - это важная часть современной жизни. В этом году мобильные пункты тестирования побывали и в других городах края. И это оказалось очень важно для жителей.
- Не каждый решится придти в больницу и сдать тест, ведь город маленький, все друг друга знают. А эта акция - отличный повод сдать тест на ВИЧ и выход для тех, кто не хочет указывать свое имя, ведь все анонимно и бесплатно, - говорит Дугоржап Доржиев, главный врач Борзинской больницы.
Главный врач читинского СПИД-центра Татьяна Максименко озвучила основной настрой жителей Забайкалья: «Сейчас знать свой ВИЧ-статус необходимо, ведь это модно и современно».
Подробности - в видеосюжете.